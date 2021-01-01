داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

غزة / سما /

اعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم، إنه وفي إطار مواجهة الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد تقرر الآتي:

أولاً: فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع، ويشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.

ثانياً: استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.

ثالثاً: الإبقاء على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

ودعت الوزارة، المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.