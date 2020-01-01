شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 8 الثامنة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

يترقب المشاهد العربي وخاصة المصري بث مسلسل موسى الحلقة 8 الثامنة كاملة مع النجم محمد رمضان التي نعرضها لكم متابعينا في كل مكان وتغير شامل على الأحداث وانتقال البطل ووالدته إلى العاصمة.

الحلقة السابقة من مسلسل موسى حدث دمار شامل لبلدة موسى محمد رمضان في مدينة الصعيد المصرية بسبب السيول والأمطار التي اجتاحت المنطقة ليقوم باصطحاب أمه المقعدة إلى مدينة القاهرة بعد أن قام بإنقاذها.

فصل جديد من حياة البطل موسى يبدأ في الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل، ويترك الصعيد مسقط رأسه ومكان ولادته ويترك كل شيء وراء ظهره، وظن أن شقيقته بدور شفيقة قد ماتت بعد أن تم إبلاغه بذلك.

أم موسى كذبت عليه وأخبرته أن شقيقته شفيقة قد توفيت، وذلك لتسقط من على كاهله الشعور بالذنب تجاهها بسبب ما قاله طليقها عنها بأنها "خاطية" وحملت من الحرام وهو غير صحيح بالتأكيد ووالدتها تعرف.

موسى الحلقة 8: اضغط هنا

كما شهدت الأحداث مقتل نجاة حبيبة البطل موسى بسبب الدمار، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لانقاد والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عام مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

هذا وقام منذر ريحانة بإعلام شفيقة شقيقة موسى أن شقيقها قتل من قبل الإنجليز وهو ما ادخلها في نوبة من الصراخ والبكاء خاصة وأنها لا تعرف مصيرها بعدما فقدت شقيقها واكتشفت أن منذر يحاول الإيقاع بها.

مسلسل موسى الدرامي التاريخي يحقق أعلى نسب المشاهدة والتفاعل عبر منصات التواصل والمواقع، حيث يشارك الفنان محمد رمضان النجمة سمية الخشاب ونخبة من الفنانين، ووصل إلى ملايين المشاهدات.