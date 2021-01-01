تردد قناة كوين الجديد توب دراما 2021 مشاهدة مسلسل بكار ومسلسلات رمضان بدون إعلانات

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر ومختلف الدول العربية، تردد قناة كوين المصرية الجديد 2021؛ لمشاهدة جميع مسلسلات شهر رمضان المبارك بدون أي فواصل إعلانية على مدار الساعة.

وأفادت مصادر تقنية بأن تردد قناة كوين 2021 على القمر الصناعي نايل سات عو 12605، والاستقطاب عامودي حرف v، معدل الترميز 27500، مشيرة إلى أهمية كتابة هذه البيانات كي تظهر لك.

وشهدت عبارة تردد قناة كوين مئات الآلاف من عمليات البحث منذ بدء الشهر الفضيل، إذ تقدم خدمة غير متوفرة لدى غالبية القنوات العربية التي تحرص على بث الإعلانات لمدة طويلة بين المسلسلات.

وعادت قناة كوين بالذاكرة إلى الخلف، إذ أنها لا تبث فقط مسلسلات رمضان 2021 إنما مختلف الأعمال التي تم إنتاجها في السنوات الماضية منها مسلسل بكار الكرتوني التلفزيوني الشهير.

تردد قناة كوين:

وقالت إحدى متابعات المحطة على موقع تويتر : "اعلان هام قناة كوين Queen عليها كل المسلسلات بدون استثناء طوال اليوم بدون اعلانات والمواعيد علي شريط البار اسفل الشاشة خليهم يشربوا اعلانتهم".

وكتب آخر : "في عندك قناة جديده علي النايل سات اسمها كوين وممكن تلاقي اسمها برضه توب دراما هي قناة جديده تبث اغلب مسلسلات رمضان ورا بعض من غير اعلانات شوفيها يمكن تعجبك".

وتصدر تردد قناة كوين موقعي تويتر وانستغرام الساعات المنصرمة، إذ يفضل المتابعون عدم ظهور الإعلانات ودفع الإشتراكات العالية مقابل رؤية النجوم والممثلين في السباق الرمضاني الجاري.