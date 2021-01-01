شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 7 السابعة بطولة حمادة هلال

القاهرة / سما

نعرض لكم متابعي موقع سما؛ مسلسل المداح الحلقة 7 السابعة بطولة حمادة هلال وجمال عبدالناصر ويتناول قضية اجتماعية بل عدة قضايا، وارتفع مستوى التشويق في الحلقات السابقة من المسلسل المصري القوي.

الحلقات السابقة من مسلسل المداح تخللها العثور على جثمان غالب في إحدى الأراضي المملوكة له، وتظهر ابنتاه رحاب ومنال في حالة بكاء وانهيار شديدة وتنقل رحاب إلى المستشفى في حالة إغماء جراء الحادث.

وبعد علم صابر المداح والذي يُجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، بخبر إعياء رحاب يطير إلى المستشفى ليطمئن عليها، ثم يدخل مع شقيقتها منال في حالة جدال، خاصة وأنّها تتهمه بأنّ والده هو المتسبب في قتل والده.

وتطلب منال من صابر أن يغادر الغرفة، وتتوالى أحداث الحلقة بالتحريات التي تُجريها النيابة للوقوف على سبب الوفاة، وهل هي وفاة طبيعية أم بها شبهة جنائية، ليأتي تقرير الطب الشرعي أنّ الوفاة نتيجة سكتة قلبية.

مسلسل المداح الحلقة 7: اضغط هنا

وفي ظل الأحداث التي يمر بها صابر يقرر الصحفي عمرو والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو رمزي، بأن يستغل الفرصة، وأن يفاتحه مرة أخرى في طلب الانضمام إلى سمير أبو المجد أحد تجار الدين ويساومه.

ويقرر صابر المداح أن يبيع قطعة الذهب التي أخذها من المنزل المهجور ليبيعها من أجل تغطية تكلفة المحامي، إلا أنّ محلات الصاغة ترفض شرائها كونها غريبة عليهم لم يروها من قبل، فيقرر أن يتصل بالصحفي عمرو.

مسلسل المداح في رمضان 2021 بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ونخبة من الفنانين، يعتبر هو الموسم الأول له، وهو عمل فني درامي ضخم يقوم بإخراجه وإخراج أحمد سمير فرج.