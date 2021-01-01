شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 7 السابعة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

ارتفع مستوى الصراع والإثارة في مسلسل موسى الحلقة 7 السابعة كاملة مع النجم محمد رمضان التي نعرضها لمتابعينا الكرام في كل مكان بجودة عالية مع نجوم الدراما والفن المصري وأحداث مثيرة جدا بهذه الحلقة.

مسلسل موسى شهد في الحلقة السابقة قيام البطل محمد رمضان بتفجير معسكر الإنجليز وسرقة محتوياته قبل تصفية عناصر المعسكر، وهو ما دفع السير جون نجيب بلحسن للاتفاق مع شداد والد حميد والذي قتله موسى.

ويهدف بلحسن للإياقع بموسى مستغلا جليلة ابنة العمدة، والتي يحبها موسى، حيث عملوا له كمين اثناء مقابلة جمعتهما سويا واعتقد الإنجليز أنهم قتلوا موسى وأرسلوا جثته إلى والدته حنفية لتأكد من جثته المشوه أنه أبنها.

أم موسى تقيم جنازة له ولكن المفاجاة هي أن موسى لازال علي قيد الحياة وحضر جنازته وقام بتعزية والدته ايضا، ثم ذهاب لها ليؤكد لها أنه حي، مسعد طليق شقيقته لينتقم منه بعدما قام باتهام شقيقة موسى بالزنا وتطليقها.

مسلسل موسى الحلقة 7: اضغط هنا

موسى تراجع عن قتله بعدما قال له أن شقيقته زانية وأنه ينتظر منه أن يغسل عارهما، وشهدت الحلقة انتقال القائد الإنجليزي للعمل في المخابرات كنوع من الترقية بعد قتله لموسي باعتباره عدوا للإمبراطورية الإنجليزية.

مسلسل موسي تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج في أربعينيات القرن الماضي خلال الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب.

ويعرض مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري ونخبة فنانين، يوميا في الشهر الفضيل الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة dmc، ويحقق نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات على كافة المنصات.