أتليتكو مدريد يفترس ايبار بخماسية نظيفة..فيديو

مدريد/سما/

لم يظهر لاعبو أتلتيكو مدريد أي رحمة بضيفهم إيبار من أجل تأمين صدارتهم لليجا، بعد أن دكوا شباكه بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وانتظر الفريق المدريدي حتى قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من أجل فك شفرة شباك الضيوف الباسكيين، بفضل نجم اللقاء الأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي عاد وهز الشباك مجددا بعدها بدقيقتين.

ولم ينل الهدفان من رغبة لاعبي الأتلتي في تسجيل مزيد من الأهداف، وهو ما حدث مباشرة مع بداية الشوط الثاني عندما سجل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 54، جاء الدور على ماركوس يورنتي للمشاركة في حفلة الأهداف بإضافة الهدف الرابع، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الشخصي الثاني والخامس لـ"الروخيبلانكوس" في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار العريض، يضرب رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني أكثر من عصفور، أولها استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارة وتعادل أمام فريقي إقليم الأندلس إشبيلية وريال بيتيس على الترتيب.

كما أن أتلتيكو أمن بالنقاط الثلاث موقعه في صدارة الليجا بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة، يزيد بها الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا مع جاره ريال مدريد الذي سيحل الليلة ضيفا على خيتافي.

و5 عن برشلونة الذي سيخوض مباراته ضمن الجولة أمام غرناطة يوم الخميس المقبل على ملعب (الكامب نو)، بسبب خوضه لنهائي كأس الملك أمام أتلتيك بلباو، وتوج به برباعية نظيفة مساء السبت.

أما إيبار فتجددت معاناته هذا الموسم بخسارة جديدة ثالثة على التوالي، الــ16 في الموسم، ليظل قابعا في ذيل الجدول برصيد 23 نقطة ويصبح أقرب المودعين لليجا.

(ديبورتيفو ألافيس × هويسكا)

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، استعاد ديبورتيفو ألافيس ذاكرة الانتصارات بهدف قاتل في شباك ضيفه هويسكا على ملعب مينديثوروثا.

يدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الفوز المهم للاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو باتاجليا صاحب الهدف الوحيد، والذي جاء قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق فقط.

وبهذه النتيجة يعود ألافيس لتذوق طعم الفوز بعد غياب 8 جولات، وتحديدا منذ فوزه على بلد الوليد بنفس النتيجة بداية فبراير/شباط الماضي.

ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 27 نقطة يترك بها منطقة الخطر إلى المركز الـ16، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على هويسكا صاحب نفس الرصيد، ويأتي خلفه مباشرة في الترتيب.