  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرأس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله

الإثنين 19 أبريل 2021 03:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرأس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله



عمان/سما/

كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، المحامي محمد العفيف، عن موافقته على رئاسة هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

ونقلت وكالة "عمون" عن العفيف قوله إنه وافق على الترافع عن عوض الله أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفتنة"، مضيفا أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات التحقيقية.

واعتقل عوض الله بعد أن أدرج اسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة"، حيث أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أنه كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن "تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور".

وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.

وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

#الاردن #باسم عوض الله #محمد العفيف #الامير حمزة بن الحسين #الملك عبد الله الثاني #بشر الخصاونة #عمان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب دينا الشربيني

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 6 السادسة مع عماد فراجين

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 6 السادسة كاملة في رمضان 2021

الصحة بغزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا ومن مختلف الاعمار

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6 السادسة كاملة بدون إعلانات

ملخص أهداف مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي .. ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

تنفيذية المنظمة

"تنفيذية المنظمة" تكشف تفاصيل اجتماعها برئاسة الرئيس بشأن الانتخابات الفلسطينية..

الرئيس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن الفلسطينية

شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ!

العراق

هذا ما اقترحته الرياض على واشنطن.. شاهد: تركي الفيصل يكشف "كيف سقط العراق في يد إيران"!

مدير مستشفى غزة الأوروبي: نمُرّ بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد تُتخذ إجراءات أشد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية