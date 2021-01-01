مشاهدة مسلسل يما 2 الحلقة 6 السادسة والسابعة 7 - تردد قناة الجزائرية وان

الجزائر / سما

ننشر لكم متابعينا مسلسل يما الجزائري الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة والسابعة 7 كاملة الذي بدأ عرضه رسميا منذ بداية شهر رمضان المبارك على عدد من القنوات المحلية في الجزائر.

مسلسل يما 2 الحلقة 6 و7 عرضت على قناة الجزائرية وان (El Djazairia One) منتصف هذه الليلة، حيث حققت نسب مشاهدات عالية جدا في الجزائر ودول المغرب العربي كافة.

وتلقى مسلسل يما الموسم الثاني منذ بداية عرضه في الشهر الفضيل انتقادات لاذعة من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنه يروج للسحر والشعوذة ومثل هذه الأعمال.

في المقابل، أيد آخرون تسليط الضوء على مثل هذه المشاكل المنتشرة في المجتمعات العربية بكثرة لكن يخشى الجميع الاقتراب منها، إذ يؤكدون الحاجة إلى توعية الناس بأخطارها ونتائجها.

مسلسل يما 2 الحلقة 6 و7:

وتعرض قناة الجزائرية وان العديد من المسلسلات المحلية والعربية في شهر رمضان، إذ تصدر تردد هذه المحطة محركات البحث العالمية في ظل الإقبال الكبير على المتابعة في الفترة الأخيرة.

لذا تحرص وكالة سما على تقديم تردد قناة الجزائرية وان إلى المتابعين في كل تلك البلدان وهو بالتفصيل كما يلي على القمر الصناعي نايل سات: 10922 والاستقطاب أفقي، والترميز 27500، 5/6.

كما يمكن للمشاهدين الذين لا يتوفر لديهم جهاز تلفاز متابعة مسلسل يما الموسم الثاني وجميع البرامج والمسلسلات الرمضانية على قناة الجزائرية وان من خلال صفحتها بموقع فيسبوك وتويتر.