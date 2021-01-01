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شاهد.. هند القحطاني تعود للحجاب في شهر رمضان 2021

الإثنين 19 أبريل 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. هند القحطاني تعود للحجاب في شهر رمضان 2021



الرياض / سما

تصدر هاشتاق هند القحطاني تعود للحجاب، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت المشهورة السعودية بهيئتها التقليدية القديمة قبل مغادرتها المملكة العربية السعودية.

ونشرت هند القحطاني صورة على حسابها بموقع سناب شات وهي ترتدي الحجاب، فيما احتفى النشطاء بها على المنصات الاجتماعية، متمنين أن تستمر في ارتدائه.

وصعد هاشتاق هند القحطاني تعود للحجاب للترند بعد عودة مشهورة السناب عند القحطاني للحجاب، حيث هنأها الكثيرون على اتخاذها هذه الخطوة في الشهر الفضيل.

وتساءلت إحدى الصفحات الفنية هل تعتقد بأن شهر رمضان الفضيل له دور في هذا التغير الجذري في شخصية هند الاقحطاني ؟؟. وتبياينت الإجابات على التغريدة.


هند القحطاني بالحجاب

لكن لم يعرف بعد حول ما إذا كانت هند القحطاني عادت فعلا لارتداء الحجاب بشكل دائم خلال الفترة المقبلة، أم فقط خلال أيام شهر رمضان المبارك وبعدها سوف تخلعه.

وتعد هند القحطاني من أكثر المشهورات في السعودية إثارة للجدل إذ اعتادت على تصوير نفسها والترويج للملابس والمنتجات بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلتها وبنتها.

ويأمل متابعو المشهورة الأكثر شعبية بالمملكة، أن تداوم هند القحطاني على الحجاب، إذ عبروا عن إعجابهم بشكلها وهي ترتديه في اليوم السادس من شهر رمضان.

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