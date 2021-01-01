شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6 السادسة كاملة بدون إعلانات

القاهرة / سما

رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6 السادسة كاملة بدون إعلانات نعرضها لكم اليوم في شهر رمضان المبارك 2021 وهو من المسلسلات المصرية المشوقة والقوية التي أعجب بها المشاهدين عشاق الدراما.

مسلسل التشويق والاثارة ملوك الجدعنة من بطولة مصطفي شعبان وعمرو سعد حيث تقع مشاجرة عنيفة في بين فاتن وعنتر بسبب رغبته الشديدة بها وعدم رغبتها به، فيما يحاولان سرية وسفينة البحث عن مهرب لأزمتهما.

ووقعت أحداث حزينة ومشتعلة في مسلسل ملوك الجدعنة، فبعدما توفي عم حكم على يد عنتر أصبحت الأمور أكثر إثارة وتشويق بعد القبض على سرية وسفينة بتهمة قتل الرجل العجوز فيما غضب الجميع من فعلتهما.

وبدأ مسلسل ملوك الجدعنة بترك صديقهم الراحل علي العجمي ويجسد دوره الفنان حسن الرداد، حقيبة مسروقة من العتال بها هاتف وجواهر ويجسد دوره الفنان المصري مصطفى شعبان وتبدأ الإثارة والتشويق.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6: اضغط هنا

من الأحداث المهمة في المسلسل، تسعى سرية ويلعب دوره الفنان عمرو سعد لإنقاذه، فبمجرد تفكيرهم في الاتصال بالإسعاف حضرت الشرطة للتحقيق وألقت القبض عليهما باعتبار أنهما سبب مقتل الرجل العجوز.

وتدور احداث المسلسل عن رجلين يواجهان العديد من المشاكل ويتربص بهما شخص بمثابة العدو اللدود ويدخل في صراع معهم وتتصاعد الاحداث لحين فك هذه الازمة والكشف عن القاتل والعديد من الأحداث المثيرة.

مسلسل ملوك الجدعنة من المسلسلات المصرية القوية المنافسة هذا الموسم في رمضان 2021 وتم تصويره بطريقة احترافية حديثة وبجودة عالية حيث أعجب به الكثير من المتابعين والنقاد وخبراء الفن والدراما.