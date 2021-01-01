أهم كتب تقوية الشخصية

وكالات / سما /

إذا كانت لديك مشكلات أو نقاط ضعف شخصية تهتم بتحسينها، فقد تكون كتب المساعدة الذاتية شيئاً يجب مراعاته؛ حيث تتمتع كتب المساعدة الذاتية بالقدرة على إعطائك رؤى ومعلومات وإرشادات حول كيفية تحسين حياتك أو تفكيرك أو ظروفك.

يمكن أن تمنحك كتب المساعدة الذاتية الأدوات اللازمة لتحسين حياتك، لكنك لن ترى النتائج ما لم تأخذ الوقت الكافي وتبذل جهداً لتطبيق المبادئ والدروس التي تعلمك إياها هذه الكتب..."سيدتي" تقدم إليك هذه الكتب التي تحتاج إلى قراءتها في عام 2021 وفقاً لـlittle coffe fox.

أحد كتب المساعدة الذاتية الأفضل على الإطلاق هو Big Magic: Creative Living Beyond Fear بقلم إليزابيث جيلبرت. هذه هي القصة المذهلة لكيفية انتشار الأفكار حول العالم في محاولة للعثور على الشخص المناسب فقط. تشارك بعضاً من أكثر تجاربها حميمية مع السحر والإبداع وعيش حياة مُرضية.

سحر التنظيم الذي يغير الحياة: يعد الفن الياباني في التنظيم أحد أكثر كتب المساعدة الذاتية التي من الممكن أن تغيّر حياتك. يمكن أن يكون التخلص من الفوضى تجربة مثيرة حقاً إذا كانت لديك كلمات ماري كوندو الحكيمة لتعيش بها.

إذا كنت تحب دروس الحياة التي تحركها القصة، فإن هذا الكتاب الخام والمضيء بشكل لا يصدق من تأليف Tina Lifford مثالي لك. يحتوي هذا الكتاب على 14 قصة شخصية من Lifford ستساعدك على تغيير الطريقة التي لا ترى بها العالم فحسب، بل نفسك. سيساعدك هذا الكتاب على تغيير تصورك وبناء الحياة التي تريدها.

هل تكافح لتجاوز نفس الأعذار الضعيفة يوماً بعد يوم، والتي تمنعك من تحقيق أحلامك وأهدافك؟ قد تكون مشكلتك هي الافتقار إلى الانضباط الذاتي أو رغبتك في فعل ما عليك القيام به حتى عندما لا تشعر بذلك. قام Brian Tracy بتعبئة هذا الكتاب المليء بالأنشطة والتمارين لمطالبتك بإجراء التغييرات للوصول إلى أهدافك الشخصية وأهدافك التجارية والمال والسعادة بشكل عام.