شاهد.. مسلسل النمر الحلقة 6 السادسة بطولة محمد عادل إمام

القاهرة / سما

بعد الإثارة الكبيرة التي شهدها مسلسل النمر الحلقة 6 السادسة بطولة محمد عادل إمام نبث لكم حلقة اليوم من المسلسل المصري موسم رمضان 2021 وباقي الحلقات القادمة مع نجوم الفن والدراما المصرية.

الحلقة الخامسة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والذي يذاع على قناة الحياة في تمام 10:45، بعض الأحداث المثيرة حيث قامت ملك باستدراج أخيها خالد في الكلام حتى تعرف منه السر الذي يخفيه هو وأبيها.

هذا السر المخفي عنها أبلغتها به شمس "نرمين الفقي" فيقول لها أن حسن خطيبها "خالد أنور" خانها مع صديقها فريدة "ولاء الشريف" وتزوجا عرفي "غير شرعي" بعد خطوبتهم بستة أشهر وهي الآن حامل منه.

تذهب ملك مسرعة لحسن الحلق وتواجهه بما عرفت ولكنه ينكر كل ذلك ويحاول إقناعها أن هذا الكلام غير صحيح ولكنها تنهار وتقول له أنه هو وفريدة أحقر من عرفت فى حياتها، وتخلع دبلته وتفسخ الخطوبة.

مسلسل النمر الحلقة 6: اضغط هنا

وتطلب من والدها الشيمى أن يأتي لها في محل الذهب لأنها تريد أن تتحدث معه وعقب مجيئه تواجهه بما عرفت وتلومه بسبب إخفاء ذلك عليها وتطلب منه ألا يتعامل مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " مرة أخرى.

كما شهدت الأحداث تهجم حمبولى "محمد محمود" على منزل كرم "محمد إمام"، ولكن يقوم كرم بربطه هو ورجاله ويصورهم ويهدده إذا تعرض له مرة أخرى سينشر تلك الصور ويوزعها على كل تكاتك المنطقة.

مسلسل النمر بطولة النجم محمد عادل إمام والذي قيل إنه الفنان الأعلى أجرا هذا الموسم من خلال هذا العمل الفني، الذي يشاركه فيه هنا الزاهد ومحمد رياض نرمين الفقى وبيومى فؤاد ونخبة من الفنانين.