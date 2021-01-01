شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة كاملة

دمشق / سما

بثت القناة الناقلة حصريا لمسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة كاملة التي تخللها العديد من الأحداث القوية والمشوقة التي ترابطت مع الحلقات الخمس السابقة من التمثيلية السورية الناجحة بشكل لافت.

الحلقة السابقة من مسلسل سوق الحرير، شهدت اكتشاف الشرطي غريب بعد إبلاغ عمران شحادة عن مكان شقيقه عبدالله، ليقوم بالاتصال بالشرطة وابلاغهم عن مكانه المختبئ فيه وذلك من اجل الإفراج عن ابن عمران.

يأتي أسعد الى عمران لتسليم النقود بعد اخذها من ابو مرعي لدفعها إلى شحادة والإفراج عن ابنه عمر فيما يذهب اسعد لبيته وتخرج والدة عبدالله إليه وتذهب معه الى الفندق من أجل رؤية ابنها بعد 30 عاما الغياب والشوق.

أهم شخصيات مسلسل سوق الحرير وهو طلال يعود لمنزله في الجزء الثاني بعد أن طردته والدته بسبب اخبار الشرطي المحقق عن تفاصيل اخبار عبدالله والابلاغ عن ابو مرعي انه من قام بجلب عبدالله الى سوق الحرير.

سوق الحرير الجزء 2 الحلقة 6: اضغط هنا

كما تم سابقا اتهام أبو مرعي بالعمل في محل ابو طلال بعد اتهامه بقتل فاطمة وقتل زياد خلال مطاردتهم اثناء خطف ابناء عمران، كما يخطط سيف للزواج من كريمة رغم من الحزن المسيطر الذي ضرب عائلة عمران.

الحزن الذي يخيم على العائلة كان بعد خطف أولاد عمران ومعرفة الوالد بأن عبدالله ابنه حي، في انتظار أحداث مشوقة ومثيرة يترقبه الجمهور والمتابعين في ظل المنافسة الدرامية المحتدمة بشكل كبير في رمضان 2021.

ويحقق مسلسل سوق الحرير نجاحا واسعا ونسب مشاهدة مرتفعة للموسم الثاني على التوالي، حيث حقق الجزء الأول ملايين المشاهدات عبر مواقع ووسائل التواصل والمشاهدة، فضلا عن الفضائيات والقنوات.