شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب دينا الشربيني

الرياض / سما

يعرض لكم موقع سما لمتابعيه الكرام برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021 ومع سادس ضحاياه لهذا الموسم من الفنانين والمشهورين في العالم العربي وكافة أنحاء العالم وإيقاع بهم.

برنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة كانت مع نجم كرة القدم للنادي الأهلي المصري ومنتخب مصر الأول محمد مجدي أفشة، وشهدت العديد من اللقطات والمشاهد الكوميدية الساخرة وفي مقلب جديد قوي جدا.

واستدرج الفنان رامز جلال في مقلبه الأخير اللاعب محمد مجدي أفشة إلى مدينة الملاهي في المملكة العربية السعودية والتي يقوم بتصوير كافة حلقاته برنامجه داخلها، ثم تبدأ المشاهد الساخرة به تدريجيا نحو النهاية.

وظنا منه بدعوته لإحياء افتتاح موسم الرياض داخل مدينة الملاهي؛ يصل النجم أفشة في سيارة خاصة ويكون في استقباله مسؤول المدينة وهو شخص سعودي ويقوم بالترحيب به بطريقة ساخرة مثيرة للضحك.

رامز عقله طار الحلقة 6 مقلب اليوم:

ثم يتم استدراج اللاعب محمد مجدي أفشة إلى المكان ويبدأ اللعب بالألعاب بدئا باللعبة المائية التي يكون يتم ادخاله بها للدوران في بركة مياه، ثم الركوب على الثور المتحرك التي لا يصمد أحد عليها لأكثر من ثوانٍ.

ثم تم أخذ أفشة إلى موقع لعبة إطلاق النار بالأسلحة "غير مؤذة" ولكنها تكون مؤذية قليلا مما أثار غضبه وسخطه، ثم يتم نقله لعمل مقابلة تلفزيونية مع مذيعة سعودية ضمن فريق عمل برنامج رامز عقله طار.

وفي أكثر المشاهد إثارة وخوف للنجم أفشة، يقع في فخ المقلب الكبيرو النهائي والتي يدخل خلالها في كابينة ملاهي عالية جدا ينتهي به المطاف بإلقائه في بركة سباحة من على ارتفاع 13 مترا يتبعه رامز جلال.