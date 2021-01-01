شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 5 الخامسة كاملة بطولة محمد رمضان

القاهرة / سما

يعرض موقع وكالة سما لمتابعيها في كل مكان مسلسل موسى الحلقة 5 الخامسة كاملة بطولة الفنان الشاب محمد رمضان الذي يقوم بدور المصري الصعيدي المقاتل الذي يتحدى الاحتلال الانجليزي فترة الستينات.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل موسى أمس الجمعة وفاة رويعى شقيق موسى فى الحرب أمام الألمان، وفوجىء موسى والمطاريد بهجوم الإنجليز على الجبل باتفاق بين شداد والعمدة مع الضابط الإنجليزى.

وبعد ذلك يقرروا مواجهتهم، لكن موسى أصيب بطلق نارى لينسحب المطاريد إلى مكان آخر، غير أن محمد رمضان يقرر الانتقام لشقيقه من الإنجليز، حيث هجموا على قطار الإنجليز وقتلوا الجنود الذين فيه.

مسلسل موسى الحلقة 5: اضغط هنا

ودار قتال بين موسى والضابط الإنجليزى، الذى أخذ شقيقه للحرب، ثم تم ربطه على الحمار ليدور به البلد، قبل أن يعثر عليه شداد، كما طلق مسعد زوجته شفيقة موسى، واتهمها بالزنا وأن حملها ليس منه.

مسلسل موسى للفنان المصري محمد رمضان تدور أحداثه فى فترة الستينيات حول شخصية "موسى" الصعيدية التى تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجىء للقاهرة ليعمل بالتجارة.

والمسلسل يعرض على فضائية dmc المصرية وهو من بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج المخرج محمد سلامة.

وينتظر المشاهد المصري والعربي بث الحلقة الخامسة من مسلسل موسى للفنان محمد رمضان مساء اليوم، وهو العمل الذي يعتبر من أقوى الأعمال الفنية العربية خلال شهر رمضان المبارك 2021.