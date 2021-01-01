رابط منصة درسك لتقديم الامتحانات 2021 اختبار التقييم الإلكتروني الأول

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن رابط منصة درسك لتقديم الامتحانات اختبار التقييم الإلكتروني الأول يوم السبت للفرع العلمي والأدبي وكل الفروع من الصف الأول حتى التاسع والعاشر.

ويقدم الصفان الرابع والخامس حتى العاشرة اختبار التقييم الإلكتروني الأول على منصة درسك، بينما الفرع الأدبي للحادي عشر والتوجيهي يتقدم لامتحان الفرنسي والزراعي اختبارات الاقتصاد الزراعي.

وقالت الوزارة : " أحبَّتنا الطَّلبة تقبَّل الله صيامكم، هذا تذكيرٌ باختباراتِ #التقييم_الإلكتروني_الأوَّل ،ليوم غدٍ السَّبت 17 نيسان"، مشيرة إلى أن الاختبار سيكون مُتاحًا على منصة درسك.

وأضافت: للدُّخول للاختبار، تأكَّد من صحَّة رقمك الوطني وتاريخ ميلادك وكلمه السر للطالب الأردني، رقم OpenEMIS التعريفي، وتاريخ ميلادك وكلمة السر إذا كنت غير أردني.

رابط منصة درسك: اضغط هنا

وتابعت: للطالب غير الأردني، في حال نسيانك لرقم دخول OpenEMIS الخاص بك، تستطيع الاستعلام عنه بالذهاب إلى يسار شاشه دخول #درسك والضغط على خيار (الاستعلام) عن رقمك، وتعبئة البيانات المطلوبة وعمل (بحث).

وأردفت: تأكَّد من جدول الامتحان، والتخصُّص، وجاهزية الإنترنت لديك، وجاهزية الجهاز الذي تستخدمه (الهاتف ، جهاز الحاسوب، جهاز الـ Tablet)، وفي حال فقدان الاتصال بشبكة الانترنت لا تخرج من الامتحان ولا تغلق الصفحه ستتم إعادتك للامتحان حالَ رجوع الإنترنت.

وقالت: إذا واجهتك مشكلة في #حفظ_وإرسال_الإجابات (بسبب انقطاع الإنترنت مثلًا)، وانتهى وقت الامتحان، فبإمكانك بدء الامتحان و #التقدم_من_جديد بعد (15 دقيقة)، موضحة أن أسئلةُ الاختباراتِ لجميعِ المباحث ولجميعِ الصفوف ستكون من نوعِ #الاختيار_من_متعدِّد ، ومُدَّةُ كُلُّ اختبارٍ (30 دقيقة) تَبدَأُ من وقتِ دُخولِ الطَّالب.

وحسب الوزارة، خلال الامتحان، تجنَّب الضغط على زر (التراجع) أو (العودة) للمتصفح لتجنب خروجك من الامتحان ( ويفضل استخدام متصفح chrome)، وتذكَّر عن الانتهاء من الاختبار أن تضغط على أيقونة #حفظ_وإرسال_الإجابات قبل الخروج من صفحة الاختبار؛ لتُحتَسَب علامتُك.

ووفق الوزارة، عند انتهاء وقت الامتحان، يُغلق الامتحان تلقائيًا، وتجنَّب فتح أي من تطبيقات الموبايل؛ لغاية الآن (لا يوجد) تطبيق رسمي لـمنصة درسك، فيما البيانات التي تدخل من خلالها على منصة درسك هي بيانات سريَّة، لا تشاركها مع غيرك.

وختمت وزارة التربية الأردنية: لا تنسَ الاستعداد الجيِّد، ومراجعة دروسك عبر منصة درسك، مبينة أن التقييم ليس هدفُهُ العلامة، بمقدارِ ما هو فرصةٌ لتحسين التعلُّم؛ بالوقوف على جوانبِ القُوَّةِ والضَّعفِ في التعلُّم.