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مواعيد عرض مسلسل المداح في رمضان 2021 بطولة حمادة هلال - تردد قناة النهار دراما

الجمعة 16 أبريل 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل المداح في رمضان 2021 بطولة حمادة هلال - تردد قناة النهار دراما



القاهرة / سما

أعلن فنانون ومصادر إعلامية عربية، عن مواعيد عرض مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال ومعه عدد من النجوم على قنوات النهار دراما المصرية والعديد من المحطات الفضائية والمنصات.

واحتفى حمادة هلال والنجمة نسرين طافش بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل المداح في الحلقات الثلاث الاولى التي تم عرضها منذ بداية الشهر الفضيل، إذ تصدر أعلى المشاهدات وعمليات البحث.

وكتب حمادة هلال في تدوينة عبر فيسبوك: مسلسل المداح يحقق ٢٠ مليون مشاهدة بعد اذاعة اول ٣ حلقات على منصات شبكة قنوات النهار ده غير مشاهدات منصة فيو وباقي منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها، أعادت نسرين طافش نشر مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة، إذ يحرص القائمون على العمل للوصول إلى كل الوطن العربي وتحقيق النسبة الأبرز في عدد المشاهدين العرب وغيرهم.

موعد عرض مسلسل المداح:

يعرض مسلسل المداح على قناة النهار الزرقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر وتعاد الحلقة عند الرابعة والحادية عشرة صباحا، بينما تكون العاشرة والنصف لدى فلسطين وسوريا والسعودية.

مسلسل المداح يعرض على قناة النهار دراما عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة ونصف لدى دمشق والقدس ومكة المكرمة، فيما تعاد الخامسة والتاسعة وعند السادسة أيضا.

تردد قناة النهار:

النهار هي ترفيهية منوعة تبث مجانا إنطلقت في 30 يونيه عام 2011، وترفع شعار "اللي جاي أحلى"، تقدم القناة مضمون مختلف لكل الفئات، التردد: 11785، الإستقطاب: رأسي ، معدل الترميز: 27500.

ويمكن معرفة مواعيد عرض مسلسل المداح على قناة art حكايات وغيرها من القنوات من خلال الصورة المرفقة أعلاه التي نشرها هلال وطافش على المنصات الخاصة بهم بمواقع التواصل كافة.

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