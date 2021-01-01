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مواعيد عرض مسلسل النمر والقنوات الناقلة في رمضان 2021 محمد عادل إمام

الجمعة 16 أبريل 2021 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل النمر والقنوات الناقلة في رمضان 2021 محمد عادل إمام



الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، عن مواعيد عرض مسلسل النمر في شهر رمضان المبارك 2021 والقنوات الناقلة مع وصولنا إلى الحلقة الرابعة والخامسة في الشهر الحالي.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل النمر على قناة الحياة المصرية يكون الساعة الثانية صباحا يوميا في شهر رمضان، بينما يعاد عند الخامسة والربع صباحا أيضا.

ووفق المصادر، فإن موعد عرض مسلسل النمر على قنوات أبو ظبي الإماراتية يكون عند الواحدة صباحا، بينما يعاد عندالخامسة والحادية عشرة من صباح اليوم ذاته.

وحقق مسلسل النمر منافسة عالية ومشاهدات كبيرة في أول أيام شهر رمضان الفضيل، إذ يعد أحد أعلى النجوم أجرا في ظل صراع قوي مع مسلسلات موسى والاختيار.

القنوات الناقلة لمسلسل نمر:

ومسلسل نمر من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، في حين يشترك في البطولة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد ونجوم آخرين.

وعمل محمد عادل إمام على نشر مقاطع عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي للترويج للحلقات المعروضة والقادمة، داعيا المتابعين إلى ترقب الأحداث الساخنة قريبا.

يشار إلى أنه يمكن مشاهدة مسلسل النمر بشكل يومي في أي وقت كان من خلال منصة (شاهد vip) التي أعلنت مساء اليوم حصولها على حقوق بث جميع حلقات العمل الفني.

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