  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان

الجمعة 16 أبريل 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان



القاهرة / سما

نشرت القناة الناقلة مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان اليوم الجمعة حيث تزداد المتعة والإثارة في كل حلقة يتم بثها منذ بدايته في أول الشهر الشهر الفضيل يوم الثلاثاء الماضي.

الحلقة 3 السابقة من مسلسل موسى قام الأخير بحرق حميد بسبب قيامه بضرب حنفية بالنبوت علي ظهرها، مما دفع محمد رمضان للانتقام منه ومحاولة ضربه وأثناء العراك بينهما يحترق حميد عن طريق الخطأ.

ومنذ بداية مسلسل موسى للفنان المصري محمد رمضان توالت الأحداث والإثارة والدراما المصرية الشهيرة، أبرزها زواج حميد  من نجية وهي حبيبة موسى وابنة عمدة البلدة مما أثار غضب موسى بشكل كبير.

غضب موسي "محمد رمضان" دفعه للذهاب إلى فرح حبيبته نجية ويتعارك مع خطيبها في التحطيب بالنبوت وينتصر عليه، ونتيجة خسارة حميد في النزال حاول الانتقام من موسى بضرب بالنبوت من الخلف.

مسلسل موسى الحلقة 4:  اضغط هنا

وفي مشهد مثير للغاية وشكّل بداية حقيقية لأحداث المسلسل، قامت والدة موسي بمحاولة حمايته وتتلقى ضربة النبوت علي ظهرها بدلا من ابنها موسى وتسقط على الأرض وهو ما أثار غضب موسى أكثر وأكثر.

ومن أهم أحداث مسلسل موسى 2021 منذ بدايته وقعت أحداث قيام شفيقته بإقناع نجية بالزواج من الخصم اللدود لشقيقها وهو حميد لانه لا يمكنها مواجهة والدها ولاأنها لا تستطيع أخبار أحد بعلاقة الحب مع موسى.

مسلسل موسى 2021 للفنان محمد رمضان عمل فني مشوق ومنتظر ولم يخيب ظن المتابعين ومحبي النجم المصري والدراما المصرية بشكل عام، وقدّم عروض فنية تمثيلية غاية في التشويق والاتقان.

#محمد رمضان #مسلسل موسى #مسلسل موسى 2021 #مسلسل موسى 4 #مسلسل موسى الرابعة #مسلسل موسى الحلقة الرابعة #موسى #مسلسل محمد رمضان #مصر #الحلقة الرابعة

الأكثر قراءة اليوم

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

ًقناة إسرائيلية: غزة الساحة الأكثر تعقيدا في العالم.. وهذا ما سيحدث في المواجهة المقبلة

"القسام" تُعلن وفاة "الشهيد الحي" أحد أبطال عملية التلة الفرنسية

مقتل شقيقين من باقة الغربية بإطلاق نار في طولكرم فجر اليوم

قطاع غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر شديدة قادمة الى فلسطين

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

بيبي

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

"اليد التي أشعلت النار تريد إطفاءها": هل أرادت إسرائيل تشويه سمعة مبعوث بايدن وتحدي “دول الاتفاق”؟

حماس تكشف سبب تسمية قائمتها "القدس موعدنا".. ماذا قالت عن صفقة تبادل الاسرى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية