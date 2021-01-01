شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان

القاهرة / سما

نشرت القناة الناقلة مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان اليوم الجمعة حيث تزداد المتعة والإثارة في كل حلقة يتم بثها منذ بدايته في أول الشهر الشهر الفضيل يوم الثلاثاء الماضي.

الحلقة 3 السابقة من مسلسل موسى قام الأخير بحرق حميد بسبب قيامه بضرب حنفية بالنبوت علي ظهرها، مما دفع محمد رمضان للانتقام منه ومحاولة ضربه وأثناء العراك بينهما يحترق حميد عن طريق الخطأ.

ومنذ بداية مسلسل موسى للفنان المصري محمد رمضان توالت الأحداث والإثارة والدراما المصرية الشهيرة، أبرزها زواج حميد من نجية وهي حبيبة موسى وابنة عمدة البلدة مما أثار غضب موسى بشكل كبير.

غضب موسي "محمد رمضان" دفعه للذهاب إلى فرح حبيبته نجية ويتعارك مع خطيبها في التحطيب بالنبوت وينتصر عليه، ونتيجة خسارة حميد في النزال حاول الانتقام من موسى بضرب بالنبوت من الخلف.

مسلسل موسى الحلقة 4: اضغط هنا

وفي مشهد مثير للغاية وشكّل بداية حقيقية لأحداث المسلسل، قامت والدة موسي بمحاولة حمايته وتتلقى ضربة النبوت علي ظهرها بدلا من ابنها موسى وتسقط على الأرض وهو ما أثار غضب موسى أكثر وأكثر.

ومن أهم أحداث مسلسل موسى 2021 منذ بدايته وقعت أحداث قيام شفيقته بإقناع نجية بالزواج من الخصم اللدود لشقيقها وهو حميد لانه لا يمكنها مواجهة والدها ولاأنها لا تستطيع أخبار أحد بعلاقة الحب مع موسى.

مسلسل موسى 2021 للفنان محمد رمضان عمل فني مشوق ومنتظر ولم يخيب ظن المتابعين ومحبي النجم المصري والدراما المصرية بشكل عام، وقدّم عروض فنية تمثيلية غاية في التشويق والاتقان.