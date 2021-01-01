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موعد عرض مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم .. تردد قناة الحياة 2021

الجمعة 16 أبريل 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم .. تردد قناة الحياة 2021



القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، عن موعد عرض مسلسل عالم موازي للنجمة الكبيرة دنيا سمير غانم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأكد قبل قليل إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر الفنية بأنه سيتم عرض مسلسل عالم موازي في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث يتكون من خمس عشرة حلقة فقط وينتهي مع ختام الشهر الفضيل.

ويشارك في مسلسل عالم موازي إلى جانب النجمة دنيا سمير غانم، الفنان عمر وهبة وهشام جمال المؤلف أيضا وشيماء سيف، علما أنه من إخراج المخرج القدير هشام جمال ومساعديه.

وأشارت تلك المصادر إلى أن مسلسل عالم موازي قد تم تصويره بالكامل لكن لم يفتتح به الشهر الكريم، بانتظار نهاية مسلسل أحسن أب المكون من خمس عشرة حلقة ويعرض على الشاشة حاليا.

تردد قنا  الحياة:

معدل الترميز: 27500.
التردد: 12207.
معامل التصحيح: 6/5.
الاستقطاب: عمودي/ رأسي (V).
القمر الصناعي: نايل سات 101/102

وحصلت قناة الحياة على حقوق العديد من المسلسلات التي تعرض في رمضان الجاري، من أبرزها القاهرة كابول والنمر للفنان محمد عادل إمام وضل راجل للنجم المميز ياسر جلال ونرمين الفقي.

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