موعد عرض مسلسل عالم موازي للفنانة دنيا سمير غانم .. تردد قناة الحياة 2021

القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية مصرية، عن موعد عرض مسلسل عالم موازي للنجمة الكبيرة دنيا سمير غانم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تأكد قبل قليل إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر الفنية بأنه سيتم عرض مسلسل عالم موازي في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث يتكون من خمس عشرة حلقة فقط وينتهي مع ختام الشهر الفضيل.

ويشارك في مسلسل عالم موازي إلى جانب النجمة دنيا سمير غانم، الفنان عمر وهبة وهشام جمال المؤلف أيضا وشيماء سيف، علما أنه من إخراج المخرج القدير هشام جمال ومساعديه.

وأشارت تلك المصادر إلى أن مسلسل عالم موازي قد تم تصويره بالكامل لكن لم يفتتح به الشهر الكريم، بانتظار نهاية مسلسل أحسن أب المكون من خمس عشرة حلقة ويعرض على الشاشة حاليا.

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وحصلت قناة الحياة على حقوق العديد من المسلسلات التي تعرض في رمضان الجاري، من أبرزها القاهرة كابول والنمر للفنان محمد عادل إمام وضل راجل للنجم المميز ياسر جلال ونرمين الفقي.