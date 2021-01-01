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شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 4 الرابعة كاملة

الجمعة 16 أبريل 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 4 الرابعة كاملة



دمشق / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان روابط مشاهدة مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 4 الرابعة كاملة، وهو المسلسل السوري القوي الذي يحقق نجاحا كبيرا لموسم ثانٍ على التوالي عبر منصات وشبكات التواصل.

الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الحرير ستشهد العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي ينتظرها عشاق الدراما السورية مع الفنانين سلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار للمخرج المعروف المثنى صبح.

وفي احداث الحلقة الثالثة يخطط عبد الله مع أبو السعود للذهاب الى مكان دفن زياد لكي يلقط صابر حيث أنه إذا أمسك به ستنحل كل مشاكله، فيما لا يزال المحقق يتعقب الخاطفين، وأبو العز مرهقا متعبا.

ويتم الاتصال بقمر ويخبروها أن والدها مريض ويحتاج إلى المساعدة بسرعة، وتقرر الذهاب إليه فورا لكي تنقله الى المستشفى، كما يقوم شحادة بإخبار عمران أن صابر وافق لكنه يريد مبلغ كبير من المال.

سوق الحرير 2 الحلقة 4: اضغط هنا

المحقق المكلف بالمهمة يبقى يستجوب أبو مرعي ويتم توقيفه في نظارة المخفر، وعمران يوافق على المبلغ الذي طلبه شحادة كدية عن ما فعله ويحذر إذا كان يلعب معه فسوف يقضي عليه على الفور.

ومن أحداث الحلقة 3 من مسلسل سوق الحرير؛ يقوم عمران بطمأنة كريمة أن أولادها سوف يعودوا إليها، فيما يشك عبد الله في أمر موت زياد أنه كاذب، والطبيب يبلغ قمر أن والدها مصاب بجلطة دماغية.

مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني في رمضان 2021، يعتبر من أقوى المسلسلات العربية والسورية لهذا الموسم، لما يحتويه من نجوم كبار وأحداث تاريخية مشوقة، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة بكل المنصات.

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