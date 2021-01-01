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رسميًا.. السودان ينفي زيارة وفد سوداني لإسرائيل وإنشاء قاعدة روسية

الخميس 15 أبريل 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. السودان ينفي زيارة وفد سوداني لإسرائيل وإنشاء قاعدة روسية



الخرطوم /سما/

نفى مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، يوم الخميس، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن زيارة وفد سوداني إلى إسرائيل، وعن إنشاء قاعدة روسية على الأراضي السودانية.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم ياسين، في بيان رسمي عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني:"يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، جازما بعدم دقة تلك المعلومات".

وأضاف ياسين، بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى: "الرؤية الوطنية حول المبادرة الإماراتية لإزالة التوتر على الحدود مع الجارة إثيوبيا"، وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع قد "ثمن المبادرة والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وأوضح الوزير السوداني، "بأن المبادرة تطرح وضع العلامات الحدودية وفقا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة مؤكدا تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه".

وعقد مجلس الأمن والدفاع يوم الخميس، اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد.

#السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #وفد سوداني #قاعدة روسية

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