  1. الرئيسية
  2. سيارات

شاهد.. مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة كاملة بطولة عباس النوري

الخميس 15 أبريل 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة كاملة بطولة عباس النوري



دمشق / سما

ننشر لكم متابعينا في كل الدول العربية والإسلامية رابط مشاهدة مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة بطولة عباس النوري وجميع الحلقات المقبلة التي تم البدء في عرضها في الأول من شهر رمضان 2021.

وشهدت الحلقتين السابقتين من مسلسل حارة القبة العديد من الأحداث المشوقة والتي تدل على أن المسلسل جميل وقوي ويحتوي على حلقات اكثر قوة وتشويق من بدايته وحتى نهايته عند انتهاء شهر رمضان.

وتدور أأحداث مسلسل حارة القبة في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق، حول فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر الماضي، ويسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة: اضغط هنا

ويتناول المسلسل من خلال قصة عائلة "أبو العز" جانباً من أحوال أهل الشام، خلال فترة عصيبة من تاريخهم، عصف بهم خلالها الجوع والفقر والتشرد فيما يعرف بـ "السفربرلك" خلال عشرينات القرن الماضي.

وتدخل "أم العز" في مواجهة جريئة مع مجتمعها حينما تحاول الدفاع عن عائلتها "جرأة ستدفع ثمنها غالياً"، في فترة زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945 وما تضمنته هذه الفترة من تشابك في العلاقات.

وخلال تلك الفترة العصيبة على بلاد الشام، تنشأ العديد من المشكلات والصراعات الاجتماعية والانسانية في ظروف الاحتلال الفرنسي الذي كان يتعامل مع الشعب السوري بالعنف والقوة وتحت تهديد السلاح.

ويبث مسلسل حارة القبة يوميا في شهر رمضان المبارك على عدة قنوات عربية ومنصات منها أولا، رؤيا الأردنية، art حكايات، دبي، شاهد vip، ويعتبر المسلسل من أقوى الأعمال الرمضانية 2021.

#حارة القبة #مسلسل حارة القبة #حارة القبة الحلقة 3 #حارة القبة الحلقة الثالثة #سوريا #مسلسلات رمضان 2021 #رمضان 2021 #سلاف معمار #عباس النوري #مسلسل عباس النوري

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور : أردوغان وزوجته ضيوفا على مائدة إفطار مواطن بسيط

الاعلام الحكومي بغزة يوضح: هل سيتم تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا؟

تقرير مخابراتي أمريكي : 3 دول عربية مهددة بالانهيار في 2021

اسطنبول : نقل د. أحمد يوسف إلى المستشفى بعد تدهور صحته جراء اصابته بكورونا

شاهد.. مسلسل الكندوش الحلقة 2 الثانية في رمضان 2021 بطولة أيمن زيدان

حسين الشيخ: لن نسمح بان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس

لن يكون تخفيف مباشر.. غزة: الكشف عن عدد الحالات الحرجة لمصابي "كورونا"

الأخبار الرئيسية

الشهيد ابو الخير

استشهاد شاب من مخيم بلاطة

"يسرائيل هيوم" عن فرص إمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى: دولة شرق أوسطية قادرة على احداث اختراق!

0

شاهد.. خليل الحية: لا تنازل عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.. وقدمنا عدة مقترحات بشأنها

محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة للمحكمة

سفينة

(أ ف ب): إسرائيل تلعب بالنار.. والبحر ميدان المواجهة الجديدة بين تل أبيب وطهران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية