شاهد.. مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة كاملة بطولة عباس النوري

دمشق / سما

ننشر لكم متابعينا في كل الدول العربية والإسلامية رابط مشاهدة مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة بطولة عباس النوري وجميع الحلقات المقبلة التي تم البدء في عرضها في الأول من شهر رمضان 2021.

وشهدت الحلقتين السابقتين من مسلسل حارة القبة العديد من الأحداث المشوقة والتي تدل على أن المسلسل جميل وقوي ويحتوي على حلقات اكثر قوة وتشويق من بدايته وحتى نهايته عند انتهاء شهر رمضان.

وتدور أأحداث مسلسل حارة القبة في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق، حول فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر الماضي، ويسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

مسلسل حارة القبة الحلقة 3 الثالثة: اضغط هنا

ويتناول المسلسل من خلال قصة عائلة "أبو العز" جانباً من أحوال أهل الشام، خلال فترة عصيبة من تاريخهم، عصف بهم خلالها الجوع والفقر والتشرد فيما يعرف بـ "السفربرلك" خلال عشرينات القرن الماضي.

وتدخل "أم العز" في مواجهة جريئة مع مجتمعها حينما تحاول الدفاع عن عائلتها "جرأة ستدفع ثمنها غالياً"، في فترة زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945 وما تضمنته هذه الفترة من تشابك في العلاقات.

وخلال تلك الفترة العصيبة على بلاد الشام، تنشأ العديد من المشكلات والصراعات الاجتماعية والانسانية في ظروف الاحتلال الفرنسي الذي كان يتعامل مع الشعب السوري بالعنف والقوة وتحت تهديد السلاح.

ويبث مسلسل حارة القبة يوميا في شهر رمضان المبارك على عدة قنوات عربية ومنصات منها أولا، رؤيا الأردنية، art حكايات، دبي، شاهد vip، ويعتبر المسلسل من أقوى الأعمال الرمضانية 2021.