شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 2 الثانية كاملة بطولة محمد رمضان 2021

الرياض / سما

نقدم لكم زوار موقع سما الإلكتروني، رابط مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 2 الثانية في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأولى التي عرضت قبل عدة ساعات من الآن.

مسلسل موسى الحلقة 2 تنقل كاملة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً فيما تستمر الإعادة على العديد من القنوات والمنصات الناقلة حتى وقت متأخر من الغد؛ بسبب المتابعة الواضحة لهذا العمل الفني.

وفي هذا الإطار خاض الفنان المصري محمد رمضان التنافس في المسلسلات الرمضانية هذا العام بمسلسل موسى الذي أخرجه محمد سلامة وبرفقة أسماء فنية كبيرة جدا.

وكانت محطات وقنوات عربية قد أعلنت مسبقا أن بث مسلسل موسى عبر شاشتها طيلة أيام شهر رمضان المبارك، أبرزها قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.

مسلسل موسى الحلقة 2:

ويقف جميع عشان محمد رمضان خلف الشاشات إذ يبدأ العرض اليومي في التلفزيون والقهاوي اعتبارا من السادسة والنصف، إذ على الرغم من كل شيء إلا أنه يبقى الأفضل.

وتفاعل مئات الآلاف من المشاهدين على صفحة محمد رمضان في فيسبوك، إذ عبر الكثيرون منهم عن إعجابهم بالمحتوى المقدم، فيما انتقده آخرون وأنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.

يشار إلى أن عرض مسلسل موسى يأتي في وقت يواجه الفنان أزمات متلاحقة بدءا من علاقته مع الوسط الفني والإعلامي وصراعه الأخير بسبب رمي الأموال على المياه دون مراعاة للآخرين.