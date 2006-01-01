شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 1 الأولى كاملة في رمضان 2021 - مرفق الموعد والقنوات الناقلة

الرياض / سما

نحرص متابعينا في سوريا وفلسطين ومختلف الدول العربية على تقديم نشرة يومية حول أبرز المسلسلات التي تبث على القنوات العربية وتحظى بنسبة مشاهدة عالية على رأسها مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحادي عشر.

وتذاع الحلقة الاولى من مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحادي عشر رمضان 2021 قناة ان بي ان لبنان طيلة شهر رمضان، حيث تعرض في تمام الساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والاردن، والساعة 10:00 جمهورية مصر العربية والكويت وليبيا.

وتعاد الحلقات نفسها عبر قناة ان بي ان لبنان في تمام الساعة الواحدة بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة الرياض والقدس وقطر، والساعة الثانية بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة القاهرة وسوريا ولبنان.

كما وأعلنت قناة إم بس سي مصر، أنها ستقوم ببث مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحادي عشر رمضان 2021، عبر شاشاتها بالإضافة الى المنصات الالكترونية المختلفة " شاهد Vip".

ويتناول مسلسل باب الحارة منذ بدء عرضه عام 2006، أحداث تاريخية بدأت في حقبة الستينيات القرن المنصرم الحياة الشامية القديمة، كما كل جزء يتناول شيء جيد، حيث يكون مسلسل باب الحارة الجزء الحادي عشر يجسد دور المراة ودخولها الحياة الاجتماعية والتعليم وكافة مناحي الحياة.

وتكررت فكرة تصوير أجزاء مرة أخرى بعد انقطاع دام أربع سنوات، فعاد المسلسل مرة أخرى إلى الشاشة في رمضان 2014 في ‹جزئه السادس›، في رمضان 2015 في جزئه السابع من إخراج عزام فوق العادة. في رمضان 2016 في ‹جزئه الثامن›، في رمضان 2017 في ‹جزئه التاسع› من إخراج ناجي طعمي، في <جزئه العاشر> من إخراج محمد زهير رجب، كتب الجزء أول جزء منه مروان قاووق وكمال مرة، بينما كتب قاووق الجزأين الثاني والثالث والعاشر منفردًا، وعاد كمال مرة للعمل وكتب الجزأين الرابع والخامس منفردًا. أما السادس والسابع فكتبهما عثمان جحا وسليمان عبد العزيز، أما الجزء الثامن والتاسع فكتبهما سليمان عبد العزيز منفردًا، أما في جزئه العاشر عاد مروان قاووق للعمل وكتبه منفردًا. يسلط المسلسل الضوء على الحياة الدمشقية والقيم النبيلة والعادات والتقاليد القديمة متمثلة في أهالي حارة الضبع.

وصورت الأجزاء الخمسة في القرية الشامية في ريف دمشق، بينما صورت الأجزاء: السادس والسابع والثامن والتاسع في حارة مشابهة تماماً للحارة الأصلية تم بنائها في منطقة يعفور بريف دمشق. أما الجزء العاشر، وبعد انتقال أهالي حارة الضبع إلى حارة الصالحيه، صوِّر في مدينة الرحبة في دمشق (دير علي)، أما جميع المشاهد الداخلية فقد صورت في بيوت دمشق القديمة.

أسماء الحارات في المسلسل

حارة الضبع وزعيمها أبو صالح.

حارة أبو النار وزعيمها أبو النار.

حارة الماوي وزعيمها أبو صياح.

حارة الصالحية وزعيمها أبو عزام.

الشخصيات والممثلون

تم تغيير وتغييب والاستغناء واستبدال العديد من الشخصيات والممثلين في المسلسل وذلك بسبب وفاة بعض الشخصيات الهامة واستبدال بعض الممثلين بممثلين آخرين، فمن الشخصيات التي انتهت بالوفاة أو الاختفاء:

"أبو خاطر": موت في الجزء السادس.

"أبو بشير": موت في الجزء السادس.

"أم إبراهيم": موت في الجزء السادس.

"أبو محمود": موت في الجزء السادس.

"فياض": قتله على يد الواوي في الجزء السادس.

"الواوي": قتله على يد معتز في نهاية الجزء السادس.

"ناديا": موت بسبب مرض السل في بداية الجزء السابع .

"حنه": امرأة الحكيم موسى اليهودي توفيت في الجزء السابع.

كما تم استبدال بعض الممثلين بآخرين لإداء نفس الشخصية، مثل:

شخصية "فوزية" التي أدتها في الجزأين الأول والثاني ليلى سمور، بينما أدتها ببقية الأجزاء شكران مرتجى.

معتز الذي أكمل دوره مصطفى سعد الدين في الجزء الثامن والتاسع بعد أن أداها وائل شرف بالأجزاء السبعة.

ظهرت الفنانة منى واصف بالمسلسل من خلال شخصيتين مختلفتين هما الساحرة "أم عبد الله" في الجزء الثاني وأم جوزيف في الجزأين الرابع والخامس.

أدى نوار بلبل دور الزيبق في الجزء الأول ودور أبو يوسف في الجزء الرابع.

أدى سعيد عبد السلام دور جار الإدعشري في الأول وجد زهرة في الجزء الرابع.

أدت قمر النجار دور حسنية في الجزء الخامس وريحانة في الجزء التاسع.

أدى إبراهيم كيكي دور صالح في الجزء الأول وأحد الثوار في الجزء الرابع، ودور يوسف في الجزأين الثامن والتاسع.

أدى وسيم غانم دور جان ميران في الجزء الثالث وعمه الحاكم الفرنسي في الجزأين الرابع والخامس.

أدى عبد الهادي الصباغ دور الشيخ فهمي في الجزء السادس وأبو حازم في الجزأين السابع والثامن.

أدت سناء سواح دور أم سمعو في الجزء الأول وأم موريس في الجزء السابع.

أدى رامز اسود دور أبو دراع في الأجزاء الأول والرابع والخامس ومحجوب في الجزء العاشرتذاع الحلقة الاولى من مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحادي عشر رمضان 2021 قناة ان بي ان لبنان طيلة شهر رمضان، حيث تعرض في تمام الساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والاردن، والساعة 10:00 جمهورية مصر العربية والكويت وليبيا.

وتعاد الحلقات نفسها عبر قناة ان بي ان لبنان في تمام الساعة الواحدة بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة الرياض والقدس وقطر، والساعة الثانية بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة القاهرة وسوريا ولبنان.

كما وأعلنت قناة إم بس سي مصر، أنها ستقوم ببث مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحادي عشر رمضان 2021، عبر شاشاتها بالإضافة الى المنصات الالكترونية المختلفة " شاهد Vip".

ويتناول مسلسل باب الحارة منذ بدء عرضه عام 2006، أحداث تاريخية بدأت في حقبة الستينيات القرن المنصرم الحياة الشامية القديمة، كما كل جزء يتناول شيء جيد، حيث يكون مسلسل باب الحارة الجزء الحادي عشر يجسد دور المراة ودخولها الحياة الاجتماعية والتعليم وكافة مناحي الحياة.

وتكررت فكرة تصوير أجزاء مرة أخرى بعد انقطاع دام أربع سنوات، فعاد المسلسل مرة أخرى إلى الشاشة في رمضان 2014 في ‹جزئه السادس›، في رمضان 2015 في جزئه السابع من إخراج عزام فوق العادة. في رمضان 2016 في ‹جزئه الثامن›، في رمضان 2017 في ‹جزئه التاسع› من إخراج ناجي طعمي، في <جزئه العاشر> من إخراج محمد زهير رجب، كتب الجزء أول جزء منه مروان قاووق وكمال مرة، بينما كتب قاووق الجزأين الثاني والثالث والعاشر منفردًا، وعاد كمال مرة للعمل وكتب الجزأين الرابع والخامس منفردًا. أما السادس والسابع فكتبهما عثمان جحا وسليمان عبد العزيز، أما الجزء الثامن والتاسع فكتبهما سليمان عبد العزيز منفردًا، أما في جزئه العاشر عاد مروان قاووق للعمل وكتبه منفردًا. يسلط المسلسل الضوء على الحياة الدمشقية والقيم النبيلة والعادات والتقاليد القديمة متمثلة في أهالي حارة الضبع.

وصورت الأجزاء الخمسة في القرية الشامية في ريف دمشق، بينما صورت الأجزاء: السادس والسابع والثامن والتاسع في حارة مشابهة تماماً للحارة الأصلية تم بنائها في منطقة يعفور بريف دمشق. أما الجزء العاشر، وبعد انتقال أهالي حارة الضبع إلى حارة الصالحيه، صوِّر في مدينة الرحبة في دمشق (دير علي)، أما جميع المشاهد الداخلية فقد صورت في بيوت دمشق القديمة.

أسماء الحارات في المسلسل

حارة الضبع وزعيمها أبو صالح.

حارة أبو النار وزعيمها أبو النار.

حارة الماوي وزعيمها أبو صياح.

حارة الصالحية وزعيمها أبو عزام.

الشخصيات والممثلون

أدى سعيد عبد السلام دور جار الإدعشري في الأول وجد زهرة في الجزء الرابع.

أدت قمر النجار دور حسنية في الجزء الخامس وريحانة في الجزء التاسع.

أدى إبراهيم كيكي دور صالح في الجزء الأول وأحد الثوار في الجزء الرابع، ودور يوسف في الجزأين الثامن والتاسع.

أدى وسيم غانم دور جان ميران في الجزء الثالث وعمه الحاكم الفرنسي في الجزأين الرابع والخامس.

أدى عبد الهادي الصباغ دور الشيخ فهمي في الجزء السادس وأبو حازم في الجزأين السابع والثامن.

أدت سناء سواح دور أم سمعو في الجزء الأول وأم موريس في الجزء السابع.

أدى رامز اسود دور أبو دراع في الأجزاء الأول والرابع والخامس ومحجوب في الجزء العاشر

تم تغيير وتغييب والاستغناء واستبدال العديد من الشخصيات والممثلين في المسلسل وذلك بسبب وفاة بعض الشخصيات الهامة واستبدال بعض الممثلين بممثلين آخرين، فمن الشخصيات التي انتهت بالوفاة أو الاختفاء:

"أبو خاطر": موت في الجزء السادس.

"أبو بشير": موت في الجزء السادس.

"أم إبراهيم": موت في الجزء السادس.

"أبو محمود": موت في الجزء السادس.

"فياض": قتله على يد الواوي في الجزء السادس.

"الواوي": قتله على يد معتز في نهاية الجزء السادس.

"ناديا": موت بسبب مرض السل في بداية الجزء السابع .

"حنه": امرأة الحكيم موسى اليهودي توفيت في الجزء السابع.

كما تم استبدال بعض الممثلين بآخرين لإداء نفس الشخصية، مثل:

شخصية "فوزية" التي أدتها في الجزأين الأول والثاني ليلى سمور، بينما أدتها ببقية الأجزاء شكران مرتجى.

معتز الذي أكمل دوره مصطفى سعد الدين في الجزء الثامن والتاسع بعد أن أداها وائل شرف بالأجزاء السبعة.

ظهرت الفنانة منى واصف بالمسلسل من خلال شخصيتين مختلفتين هما الساحرة "أم عبد الله" في الجزء الثاني وأم جوزيف في الجزأين الرابع والخامس.

أدى نوار بلبل دور الزيبق في الجزء الأول ودور أبو يوسف في الجزء الرابع.

يشار إلى أن مسلسل باب الحارة 11 لم يعد يحظى بالمشاهدة الكبيرة كما المواسم المنصرمة لان العمل الفني السوري احتفظ باسمه فقط لكن تم تغيير الغالبية العظمى من النجوم على رأسهم أبو شهاب وأبو جودت وغيرهم.