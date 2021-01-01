ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات وبرامج رمضان 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في كل الدول العربية، قائمة تتضمن أسماء وترددات القنوات الفضائية العربية التي تعرض مسلسلات وبرامج رمضان للعام 2021 خلال ساعات النهار والليل.

ويتضمن السباق الرمضاني الحالي عددا كبيرا من المسلسلات على الرغم من الصعوبات الانتاجية ومعاناة الشركات من ارتفاع أسعار النجوم، لكنها نجحت في انتاج عشرات الأعمال المميزة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2021 :

القنوات المصرية:

1. قناة سي بي سي: 11785 عامودي

2. قناة CBC دراما: 11785 عامودي

3. قناة ON تي في: 10853 عامودي

4. قناة ON دراما: 10853 عامودي

5. قناة دي إم سي: 11449 أفقي

6. قناة dmc دراما: 11449 أفقي

7. قناة النهار: 11488 أفقي

8. قناة النهار دراما: 11488 أفقي

9. قناة الحياة: 12207 عامودي

10. قناة الحياة دراما: 12207 عامودي

11. قناة MBC مصر: 11270 أفقي

12. تردد قناة MBC مصر ٢: 12015 عامودي

القنوات السورية:

1. قناة سوريا دراما: 11178 عامودي

2. قناة سما: 11178 عامودي

3. قناة سوريا الفضائية: 11178 عامودي

4. قناة لنا: 12360 عامودي أو 11373 أفقي

5. قناة لنا+: 12226 أفقي

6. قناة تلفزيون سوريا: 11257 أفقي

القنوات اللبنانية:

1. قناة الجديد على عرب سات: 11977 عامودي

2. قناة المنار: 11641 أفقي

3. تردد قناة LBCI على عرب سات: 11843 أفقي

4. تردد قناة mtv على عرب سات: 11977 عامودي

5. تردد قناة تلفزيون لبنان: 12130 عامودي

6. تردد قناة إن بي إن: 12188 أفقي

القنوات الأردنية:

1. قناة رؤيا: 11958 أفقي أو 12399 عامودي

2. قناة التلفزيون الأردني: 11958 أفقي

3. قناة عمّان الأردنية: 11957 أفقي

4. قناة A ONE لى نايل سات: 12646 أفقي

القنوات العراقية:

1. تردد قناة MBC العراق: 11837 أفقي

2. قناة الفلوجة: 11555 عامودي

3. قناة الشرقية: 11938 عامودي

4. قناة السومرية: 12360 عامودي

5. قناة 12 عربية: 10815 أفقي

القنوات السعودية:

1. قناة MBC1: 11470 أفقي

2. قناة MBC دراما: 11470 أفقي

3. قناة زي ألوان: 11938 عامودي

4. قناة روتانا دراما: 11296 أفقي

القنوات الإماراتية:

1. قناة أبو ظبي: 12467 أفقي

2. قناة أبو ظبي دراما: 12226 أفقي

3. قناة أبو ظبي الإمارات: 12467 أفقي

4. قناة الظفرة: 12322 عامودي

5. قناة الفجيرة: 12322 عامودي

6. قناة الشارقة: 11012 عامودي

7. قناة دبي: 12417 أفقي أو 12322 عامودي

القنوات الكويتية:

1. قناة الشاهد الكويتية: 12688 عامودي

يشار إلى أن مسلسلات رمضان 2021 متوفرة من خلال منصات القنوات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما إم بي سي التي تملك شبكة ضخمة من الصفحات.