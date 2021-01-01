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محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام.. فيديو

الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام.. فيديو



القاهرة / وكالات /

شهدت المشادة بين الإعلامي المصري عمرو أديب والفنان محمد رمضان فصلا جديدا، ولكن هذه المرة بضربة موجعة من الفنان للإعلامي.

ومنذ فترة وهناك أزمة كبيرة بين أديب ورمضان بسبب انتقادات الإعلامي للفنان على عدة قضايا آخرها فيديو إلقاء محمد رمضان الدولارات داخل حوض سباحة.

محمد رمضان لا يترك انتقادات أديب تمر مرور الكرام، ولكن يرد عليها بعدة طرق ساخرة أو بالتعريض بعمرو أديب خلال حديثه.

وخلال المشهد الأخير من المشادة، اقتبس محمد رمضان مقطع فيديو من أحد أعماله، "حيث ظهر هو وشخصين يتحدث أحدهما إليه ليقوم بدبلجة صوت عمرو أديب عليه".

وخلال المقطع المدبلج يقول أديب" "مش انت بس يا محمد اللى عندك فلوس.. في ناس كتير عندها فلوس وقدك 100 مرة". وهنا يقوم محمد رمضان بتوجيه ضربة قوية وموجعة "تحت الحزام" للشخص الذي دبلج عليه صوت أديب ليسقطه أرضا، ويقول الفنان "وأنا مالي بيك".

بعدها يقول الشخص وهو طريح الأرض، بصوت أديب "لو محدش رباك أنا هربيك".

وكان أديب أعلن يوم الأحد، قيامه برفع دعوى قضائية ضد رمضان، مؤكدا أنه سيأخذ حقه بالقانون.

 

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