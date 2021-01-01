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داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها

الإثنين 12 أبريل 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع.. اليك تفاصيلها



غزة / سما /

اعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم، إنه وفي إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، ومع حلول شهر رمضان المبارك، فقد تقرر ما يلي: 

أولاً: منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان. 

ثانياً: استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

ثالثاً: استمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة. 

رابعاً: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية. 

خامساً: تكثيف عمل مباحث كورونا بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة. 

كما نؤكد على المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.

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