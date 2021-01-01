مانشستر يونايتد يحقق فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي...فيديو

لندن/سما/



سجل إدينسون كافاني وميسون غرينوود أهدافا في اللحظات القاتلة ليستكمل مانشستر يونايتد انتفاضة رائعة ويفوز بنتيجة 3-1 على توتنهام هوتسبير ويعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تتقلص آمال الخاسر في اللحاق برباعي الصدارة اليوم الأحد.

وسجل كافاني هدفا ألغاه الحكم في الشوط الأول بشكل مثير للجدل، قبل أن يسجل سون هيونج-مين الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 40 من أول تسديدة للنادي اللندني على المرمى.



وأدرك فريد التعادل من مدى قريب قبل مرور ساعة من اللعب، ثم أضاف كافاني الهدف الثاني بضربة رأس لكرة طائرة في الدقيقة 79.

وحسم البديل غرينوود انتصار يونايتد بعدما سدد بقوة في مرمى الحارس هوجو لوريس في اللحظات الأخيرة.

وقلص يونايتد صاحب المركز الثاني الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 11 نقطة، وخاض مباراة أقل، رغم واقع أن الأكثر أهمية هو التقدم بتسع نقاط على تشيلسي خامس الترتيب، فيما بقي توتنهام سابعا بفارق ست نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع.

ونجح يونايتد أيضا في الثأر لخسارته 6-1 على أرضه أمام توتنهام في مباراة الذهاب هذا الموسم.