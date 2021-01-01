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تعادل مخيب لأتليتكو مدريد مع ريال بيتيس..فيديو

الإثنين 12 أبريل 2021 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعادل مخيب لأتليتكو مدريد مع ريال بيتيس..فيديو



مدريد/سما/

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أتلتيكو باب التسجيل عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة الخامسة، وعادل لأصحاب الأرض كريستيان تيلو في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.


وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة واستعاد الصدارة من جاره الريال صاحب الـ66 نقطة والذي صعد أمس السبت إلى المركز الأول بعد أن حسم الكلاسيكو الإسباني بتغلبه بنتيجة 2-1 على غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ65 نقطة في المركز الثالث.


وفرط أتلتيكو في مباراة اليوم بنقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، وواصل إهدار النقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إشبيلية بهدف دون مقابل.


في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 47 نقطة، في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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