لماذا لا يجب ان نفشل ..بقلم عبد الحميد عبد العاطي

غزة/سما/



فرق كبير حين يُفشل الاحتلال الانتخابات وحين نفشل من تلقاء انفسنا.



لا نحن ولا العالم سيرحمنا، تحدث اشتيه قبل ايام.. اننا نواجه عجز بالموازنة ومن عام ٢٠٢٠ لغاية اليوم لم تصل اي مساندة من الاشقاء حتى.

وفي حال فشلنا فعلا سيتم تمرير ما تبقى من صفقة القرن وتقسيم المقسم، وحينها سنسمع خطابات مختلفة ابرزها (هذا الشعب لا يستطيع حكم نفسه).



اما اذا أفشلت اسرائيل الانتخابات، كسبنا شرف المحاولة، وقد نستطيع الذهاب بعيدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية يفرض على العالم الاعتراف بها.

وقد نذهب لاعادة هيكلة المجلس الوطني، وترميم ما تبقى.

وامل اننا فهمنا الدرس بعد ١٤ سنة من الانقسام اننا لا نستطيع التقدم خطوة بدون وحدة وطنية.