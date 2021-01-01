أول نادي يعود للتمارين استعدادا لإياب دوري الممتازة

رفح / سما /

كشف نادي شباب رفح, عن موعد رجوعه للتدريبات الجماعية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد شباب رفح, أن الفريق سيباشر تدريباته من جديد الأحد المقبل على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ليكون أول فريق يعود للتمارين, منذ نهاية مرحلة الذهاب أواخر الشهر الماضي.

وبخصوص المشاركة في بطولات الساحات الشعبية بشهر رمضان, طالب "الزعيم" الرفحي لاعبيه بعدم الظهور في أي مسابقة, لضمان سلامتهم من الإصابات.

يشار إلى أن فريق شباب رفح أنهى منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الممتازة في الصدارة برصيد 24 نقطة.