  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟

الإثنين 05 أبريل 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟



وكالات

قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي تناقله الأردنيون عبر "تويتر".. "لن التزم بالأوامر".

وقال الأمير في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق أنه "قيد الإقامة الجبرية" وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي.

وكان الأمير حمزة بن الحسين، أكد في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بات وأسرته قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده، "أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع" في الأردن.

#الاردن #الامير حمزة بن الحسين #الانقلاب في الاردن

الأكثر قراءة اليوم

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

غزة: حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار وإضافة أسماء جديدة

زكي يتحدث عن الانتخابات وتحالف القدوة والبرغوثي: "فتح" تقود عملية سياسية وصلت لباب مسدود!

تفاصيل جديدة عن الإسرائيلي صديق الأمير حمزة وعلاقته بـ"بلاك ووتر"

تقرير: "ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي هو من تواصل مع زوجة الأمير حمزة"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

حمزة

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

أبو وردة: الحالة الوبائية في قطاع غزة حرجة جداً و "عائلات بالكامل تصل المستشفيات"

الانتخابات الفلسطينية 2021: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل لإجراؤها

قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية