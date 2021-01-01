أميرة أردنية تهاجم الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. وتتراجع

وكالات

هاجمت الأميرة الأردنية فريال والدة الأمير غازي، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، الأحد، الملكة نور والدة الأمير حمزة، قبل أن تقوم بحذف تغريدتها بوقت لاحق.

واتهمت الأميرة فريال، الملكة نور (زوجة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال)، بـ"الطموح الأعمى لها ولأبنائها".

وقالت إنه "شعور وهمي وعديم الجدوى وغير مستحق وزائف بالاستحقاق".

وأضافت: "يجب أن يعرفوا جميعا بشكل أفضل أن قانون الخلافة الدستوري، من الأب إلى الابن الأكبر، من ذوي الخبرة، مع سجل الخدمة".

وختمتها بعبارة: "اعقلوا يا أولاد".

يشار إلى أن الأمير حمزة الابن الأكبر للمملكة نور، هو الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يكبره سنا.

الملكة نور: افتراءات

من جهتها، وردا على وضع ابنها الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في الأردن، اعتبرت الملكة نور في تغريدة لها على "تويتر" الأحد، أن الاتهامات بحق ابنها ليست سوى "افتراءات".

تصريحات الملكة نور الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين، أتت في اليوم التالي لاعتقالات شملت عدة أشخاص "لأسباب أمنية" في عمان، وإعلان ابنها الأمير حمزة أنه قيد الإقامة الجبرية.

وسبق أن أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" تحاول "زعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".



والسبت، أعلن الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وآخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك (عبد الله الثاني ابن الحسين)".