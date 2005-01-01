  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نعيم: نُعبر عن فخرنا بالمجتمع المسيحي في غزة

الأحد 04 أبريل 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم: نُعبر عن فخرنا بالمجتمع المسيحي في غزة



غزة / سما /

قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" د. باسم نعيم مساء يوم الأحد، "بمناسبة عيد الفصح، نتمنى للمسيحيين عموماً، وفي فلسطين خصوصاً، عاماً سعيداً ملؤه الخير والبركة".

وأضاف نعيم في تصريح صحفي صحفي، "ندعو الله عز وجل أن يأتي العيد القادم والقدس محررة وعزيزة، كما نُعبر عن اعتزازنا بالتنوع الديني والثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني منذ مئات السنين، والذي يقوم على الشراكة والتعايش السلمي والمسؤولية الوطنية".

وتابع :"كما أننا نعبر أيضًا عن فخرنا بالمجتمع المسيحي في غزة، الصغير عدداً والكبير قيمة وأثراً، والذي يتمتع بمعزتنا وتقديرنا ودعمنا الكامل".

#حركة حماس #باسم نعيم #عيد الفصح #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الامن الاردني ؟

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

بايدن

صحيفة: الفلسطينيون مرتاحون لسياسة "الخطوة خطوة" الأميركية لاستعادة العلاقات

ما معنى أن تتقدم 36 قائمة تتنافس على البرلمان الفلسطيني؟

زكي يتحدث عن الانتخابات وتحالف القدوة والبرغوثي: "فتح" تقود عملية سياسية وصلت لباب مسدود!

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية