نعيم: نُعبر عن فخرنا بالمجتمع المسيحي في غزة

غزة / سما /

قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" د. باسم نعيم مساء يوم الأحد، "بمناسبة عيد الفصح، نتمنى للمسيحيين عموماً، وفي فلسطين خصوصاً، عاماً سعيداً ملؤه الخير والبركة".

وأضاف نعيم في تصريح صحفي صحفي، "ندعو الله عز وجل أن يأتي العيد القادم والقدس محررة وعزيزة، كما نُعبر عن اعتزازنا بالتنوع الديني والثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني منذ مئات السنين، والذي يقوم على الشراكة والتعايش السلمي والمسؤولية الوطنية".

وتابع :"كما أننا نعبر أيضًا عن فخرنا بالمجتمع المسيحي في غزة، الصغير عدداً والكبير قيمة وأثراً، والذي يتمتع بمعزتنا وتقديرنا ودعمنا الكامل".