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6 نصائح لاختيار الأزياء العصرية بمقاسات كبيرة

الأحد 04 أبريل 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 نصائح لاختيار الأزياء العصرية بمقاسات كبيرة



وكالات / سما /

إذا كنتِ من الأشخاص، الذين يرتدون الأزياء ذات المقاس الكبير، فإن العثور على قطع أنيقة تناسب جسمك الرائع يعتبر غاية في السهولة، عندما تختارين القصات والصور الظلية المناسبة. بغض النظر عن الشكل أو الحجم أو لون بشرتك، ستبدين رائعة عند ارتداء الأزياء المناسبة لمقاييسك، سواء كان ذلك جينز أو بدلة أو فستان.

يتجه عدد متزايد من العلامات التجارية لتوفير تصاميم عصرية بمقاسات كبيرة، ويوفر خبراء الأناقة في ماكس فاشن نصائح حول الاهتمام بطلتك عبر اختيار الأزياء المناسبة:

1- اختاري أزياء غير رسمية مع بنطال مستقيم الساق لمنحك طلة أكثر طولا. وتعتبر الكنزات بتصاميم peplum من أزياء الحضارة اليونانية القديمة مثالية للأجسام الممتلئة، بينما تجذب الرسومات الجذابة والأكمام المنتفخة اهتمام الآخرين بالقسم العلوي من جسمك، لتمكينك من الظهور بطلة مميزة.

2- تعتبر الأزياء العلوية ذات التصاميم، التي تساعد على إطالة جذعك وتحديد محيط خصرك الطبيعي، إحدى أفضل الوسائل لإطالة النصف العلوي من جسمك. يمكنك اختيار بلوزة مطبوعة بنقوش الزهور مع أكمام فضفاضة مع بنطلون جينز لطلة أنيقة وبسيطة.

3- يعتبر العثور على الجينز المثالي أمرا صعبا لأي مقاس، لكن الجينز عالي الخصر يتناسب مع جميع المقاييس، وهو بالتالي يناسب الأجسام الممتلئة، ويقلل حجم الخصر مع تقويم الجسم.

4- بغض النظر عن شكل جسمك، فهناك عدد لا بأس به من الصور الظلية، التي تبدو رائعة على مستوى العالم. سيجعلك فستان ملفوف بطول متوسط تبدين أطول مع التركيز على الخصر لإطلالة ممشوقة. ويساهم الفستان بطول متوسط بإطالة ساقيك، خاصة عند إقرانه بأحذية مدببة. أكملي الإطلالة مع أقراط متدلية مع تسريحة شعر عصرية.

5- تعتبر القطع، التي تبرز خصرك بمثابة إكسسوار يجب توافرها دائما في خزانة ملابسك. تعتبر الأحزمة وربطات العنق في الفساتين أو البنطلونات أو التنانير اختيارات رائعة لطلة متألقة مع أزياء مناسبة في النصف العلوي. يمكنك تسوق تنورة ماكسي A-line مع حزام أو بنطلون متوسط الارتفاع مع حزام لإبراز أفضل ما في طلتك.

6- من الأخطاء الشائعة، التي ترتكبها معظم السيدات ممتلئة الجسم، إخفاء شخصياتها بملابس فضفاضة. ارتدِ الملابس، التي تناسبك تماماً مع إظهار جمال جسمك. من المفيد أيضاً اختيار خياط يعرف مقاساتك بالضبط لمنحك ملابس مناسبة على النحو الأمثل.

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