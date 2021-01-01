اعتنقت الإسلام..فيديو لفنانة بريطانية تنهار عند سماعها الأذان

اسطنبول/سما/

انهارت شابة بريطانية بالبكاء لحظة سماعها الأذان في أحد مساجد تركيا وظهرت الشابة في الفيديو، الذي نشرته صفحة أجنبية وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، وهي في لحظة ذهول وتأثر كبيرين بعد سماع صوت الأذان في ساحات المسجد بإسطنبول وذلك بعد أسبوع من اعتناقها الإسلام في نفس المدينة.

من الخوف من دخول المسجد إلى اعتناق الإسلام

الشابة البريطانية الفنانة عائشة روزالي وأثناء وجودها في تركيا قبل عامين، ترددت كثيراً قبل دخول مسجد السلطان أحمد بإسطنبول، ولكن ما إن دخلت المسجد حتى تأثرت بالأجواء داخله وببعض الأشخاص الذين رأتهم.



قامت روزالي بتلك الزيارة وهي في سن الثانية والعشرين، وعلى إثرها بدأت في البحث عن الإسلام، ثم أشهرت إسلامها بعد نحو عام من الزيارة، وتخلت عن حلمها في التمثيل وكرست حياتها للتعريف بالإسلام.

عادت روزالي إلى تركيا مرة أخرى في سن الرابعة والعشرين، وكشفت لوكالة الأناضول التركية قصة اعتناقها الإسلام، إذ قالت إنها تعرفت على الدين الإسلامي في تركيا، وتشعر كأنها "ولدت من جديد".

زيارة لتركيا غيرت حياتها

وقالت روزالي إنها نشأت في أسرة بريطانية علمانية، وأمضت سنوات دراستها الثانوية والجامعية منخرطة في مجال السينما وقبل اعتناقها الإسلام تدربت لتصبح ممثلة وهذا كان حلمها الأكبر، كما شاركت في العديد من الأعمال منذ أن كانت في سن الرابعة عشرة لتحقيق هذا الحلم، بحسب ما ذكرته.

وأضافت أنها عاشت فترة في الولايات المتحدة ودرست في لوس أنجلوس وأن هذا كان حلم حياتها، كما أنها عملت ككاتبة سيناريو، ومخرجة لفترة قصيرة، كما لعبت دوراً في سينما بوليود.

وأوضحت روزالي أنها قررت المجيء إلى تركيا بمفردها، وأن الزيارة (الأولى) بدلت حياتها تماماً، مشيرة أنها لم تقم بزيارة تركيا بهدف البحث عن دين جديد لها.

وأضافت للوكالة التركية أنها: "بحثت عن أماكن لزيارتها عبر جوجل، ووجدت مسجد السلطان أحمد، وقلت لنفسي لأدخله، ولكني في الحقيقة كنت مترددة وخائفة أن يصرخ أحدهم في وجهي أو أن يغضب أحدهم من دخولي المسجد، لأنني لم يكن لدي فكرة طيبة عن المسلمين". وقالت روزالي: "كان مصدر معلوماتي عن الإسلام هو الإعلام فقط، ولكني قررت دخول المسجد، واشتريت غطاء الرأس الذي أرتديه الآن وذهبت للمسجد".

وأضافت أنه عند ذهابها إلى المسجد كان المصلون قد أنهوا صلاتهم ويرددون أدعيتهم وتسبيحاتهم.

وأوضحت أنها كانت علمت ما يقولونه عبر الإنترنت من كلمات مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأنها لم تكن تعلم ما تعنيه هذه الكلمات، ولكنها رددتها معهم، وسبحت ودعت لمدة نصف ساعة.

كما تحدثت روزالي عن الأجواء داخل المسجد وكيف كانت مفعمة بالروعة والهدوء والسلام، وأنها لم تكن تصدق هذا المشهد، حتى تأثرت كثيراً من الجمال والهدوء اللذين يتسم بهما المسجد، ولم يكن أحد يصرخ في وجهها أو يعاملها بسوء كما كانت تخشى.

وبينت أن ما شعرت به في المسجد كان نقطة تحول كبيرة في حياتها، وأنها اشترت مصحفًا عند خروجها من المسجد واصطحبته معها إلى إنجلترا وشرعت في قراءته، وفي الوقت نفسه بحثت في الدين الإسلامي حتى قررت اعتناق الإسلام.

"الإسلام أضفى جمالاً على حياتي"

وبحسب روزالي، فإن اعتناقها للإسلام سبب دهشة كبيرة لعائلتها وللمحيطين بها، مشيرة أن الإسلام أضفى جمالًا على حياتها، وأن كل شيء قد تغير للأفضل بعد إسلامها وأضافت أنها بدأت تتعلم الإسلام بشكل أفضل لتكون مثالًا ونموذجًا طيبًا لعائلتها وأصدقائها.

روزالي قالت: "تغيرت كل حياتي بعد اعتناقي الإسلام، لم تكن عائلتي واثقة من اختياري، أصيبت والدتي بحيرة كبيرة بعد معرفتها للأمر، وكانت دائماً ما تظهر لي بعض الأشياء التي تراها في الإنترنت وتقول لي انظري، المسلمون يفعلون كذا وكذا". واستدركت: "هذا دفعني لتعلم المزيد حول ما يتسم به الإسلام من سلام وجمال لمساعدة الناس".

ولدتُ من جديد باعتناقي الإسلام

وأوضحت روزالي أنه رغم الصعوبات العديدة التي مرت بها فإنها لن تتوقف عن الحديث عن الإسلام، وأن الله جعلها أفضل وأسعد باعتناقها لهذا الدين.

وقالت: "أشعر وكأنني ولدت من جديد باعتناقي الإسلام"، مشيرة أنها تخلت عن حلمها بأن تصبح ممثلة بعد أن اعتنقت الإسلام، وأصبحت تنتج محتويات إسلامية عبر قناتها على موقع يوتيوب وأضافت الفتاة البريطانية أنها ترغب في مساعدة الناس والعمل على تقريبهم من الدين الإسلامي.

كما كشفت أنها تشارك عبر قناتها قصص العديد من الأشخاص الذين أسلموا بهدف مساعدتهم، وتتمنى أن تنجح في هذا.

واختتمت روزالي حديثها بالتعبير عن حبها لإسطنبول وتركيا لأنها تعرفت على الدين الإسلامي بها وأنها أول دولة مسلمة تزورها.