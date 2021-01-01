  1. الرئيسية
  2. سيارات

الناشط محمد الرز في ذمة الله .. من هو وسبب وفاته ؟

الخميس 01 أبريل 2021 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناشط محمد الرز في ذمة الله .. من هو وسبب وفاته ؟



الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية سعودية ولبنانية، اليوم الخميس، عن وفاة الناشط اللبناني محمد الرز مساء أمس، عن عمر 28 عامًا، في خبر أصاب جميع متابعيه بالحزن الكبير.

وعُرف محمد الرز خلال السنوات الماضية بمواقفه الداعمة للمملكة العربية السعودية، وآراءه ووقوفه ضد الإعلام المُعادي وحملات التشويه ضد المملكة وقادتها.

وتصدر وسم " محمد الرز في ذمة الله " وسط ذهول عدد من النشطاء والإعلاميين السعوديين، الذين أشادوا بمواقفه وآراءه، وشدة حبه للمملكة.

ولم يتم الإعلان حقيقة عن سبب وفاة محمد الرز، إلا أن بعض الأصدقاء الذين نعوه على المنصات الاجتماعية أشاروا إلى أنه كان قد تلقى لقاح كورونا مؤخرا.

وأعرب نشطاء عن صدمتهم من نبأ وفاة الرز، سائلين الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أنه لطالما عُرف بقول كلمة الحق والوفاء والحب للمملكة.

وكان آخر منشور للناشط اللبناني محمد الرز، صورة له من أمام الكعبة المشرفة معلقا: "اللهم تقبل مني ".

وكتب عبدالله العمري : "بمزيد من الحزن و الأسى والتسليم التام بقضاء الله وقدره وقلب يعتصره الألم و الفقد الموجع أنعي إليكم أخي وصديقي محمد بن مصطفى الرز والذي وافته المنية مساء الأربعاء الساعة ١٠:٣٠ م العزاء موصول لوالدته العزيزة وزوجته واخوته وجميع محبيه، الفقد موجع والخبر مؤلم وعزائي أنه يؤمن بالله".

وسيتم نقل جثمان الفقيد محمد الرز رحمه الله وأسكنه الفردوس الاعلى من الجنة إلى لبنان وسيوارى جثمانه الثرى في مدينة عكّار " طرابلس ". وفق أصدقائه على تويتر.

#محمد الرز #محمد الرز في ذمة الله #وفاة محمد الرز #لبنان #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

قائمة بأسماء مرشحين حركة فتح للانتخابات التشريعية

بالأسماء: الكشف عن قائمة الأسير مروان البرغوثي وناصر القدوة

أنتم من بنى حماس.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء أبو مازن مع رئيس الشاباك

مُرشح من فتح للانتخابات التشريعية يُعلن انسحابه من قائمة الحركة..صورة

“معركة قانونية” تنتظر بعض الأحزاب.. صحيفة تكشف كواليس وضغ "اللمسات الاخيرة" على قائمة فتح

صورة: مرسوم رئاسي بترقية اللواء جبريل الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد

معهد واشنطن: اليد العليا لحماس إذا جرت الانتخابات..!

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية : الوضع الوبائي في غزة وصل لمرحلة أخطر مما كنا نتخيل

الاسطل

في ليلة واحدة..مرشح ثاني من فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

اجتماع للمركزية لدراسة حالة التشظي... شخصيات كبيرة في الحركة ترشحت على قائمة جديدة

القدوة

إغلاق باب الترشّح: تقديم قائمتَي "حركة فتح" والحرية" للتشريعيّ

اعلان سما رسائل