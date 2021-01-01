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طالع..أسماء الـ36 قائمة التي ترشحت للانتخابات التشريعية

الخميس 01 أبريل 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع..أسماء الـ36 قائمة التي ترشحت للانتخابات التشريعية



غزة/سما/

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي استمرت من صباح يوم 20 وحتى مساء يوم 31 آذار.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة-إلى الآن- طلبات 13 منها، وسلمتها اشعارات قبول، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.


وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات امام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

القوائم الانتخابية المتقدمة

قوائم قبلت طلبات ترشحها رسمياً

قائمة "فلسطين للجميع"

قائمة "التغيير الديمقراطي"

قائمة "كرامتي الشبابية المستقلة"

قائمة "الوفاء والبناء"

قائمة "طفح الكيل"

قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)

قائمة "وطن للمستقلين"

قائمة "فلسطين تجمعنا"

قائمة "العودة".

قائمة "عدالة" 

قائمة "العهد للوطن" 

قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد"

قائمة "نهضة وطن"

قوائم طلبات ترشحها تحت الدراسة

قائمة "القدس موعدنا"

قائمة "المستقبل"

قائمة "نبض الشعب"

قائمة "الفجر الجديد"

قائمة "صوت الناس"

قائمة "معا قادرون"

قائمة "كتلة فلسطين الموحدة"

قائمة "تجمع المستقلين"

قائمة "حلم"

قائمة "اليسار الموحد"

قائمة "كفاءة"

قائمة "حركة فتح"

قائمة "المستقبل الفلسطيني"

قائمة "الحرية"

قائمة "تجمع الكل الفلسطيني"

قائمة "فلسطين أولا"

قائمة "الحرية والكرامة"

#الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية

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