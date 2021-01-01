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السيسي يهدّد أثيوبيا برد "يتردّد صداه في المنطقة"

الثلاثاء 30 مارس 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يهدّد أثيوبيا برد "يتردّد صداه في المنطقة"



القاهرة /سما/

حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، من ردّ "يتردّد صداه في المنطقة" إن مسّت مياه مصر، في إشارة إلى سدّ النهضة الأثيوبي.

وتخشى مصر من أن يؤثّر سد النهضة على حصّتها من المياه.

وأضاف السيسي "نحن لا نهدّد أحدا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر. وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

وجاءت تصريحات السيسي خلال جولة في قناة السويس، التي أعيد افتتاحها أمس، الإثنين، بعد إغلاقها 5 أيام إثر جنوح سفينة ضخمة.

وخلال خطابه، أشار السيسي إلى أنّ بلاده ستفتتح قريبًا عدّة موانئ من بينها ميناء برنيس والسخنة، بالإضافة إلى تطوير موانئ الإسكندرية وأبو قير ودمياط، لافتا إلى أن مصر حريصة على ربط البحرين المتوسط والأحمر بشبكة موانئ حديثة ومتقدمة.

كما قدّم السيسي شكره للدول التي طلبت تقديم مساعدة لبلاده، ضمن محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال السيسي "قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية.. في ظل الكلام الكثير عن البدائل. هذا مرفق عالمي في التجارة الدولية، 12 أو 13 بالمئة من حجم التجارة ينقل من عندنا".

وختم بالقول إن بلاده تعمل "في أمور أخرى" للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وإنها على وشك أن تنفذ ذلك.

وبينما لم يذكر السيسي تفاصيل الربط الذي تحدث عنه، إلا أن تصريحاته تأتي بعد شهرين من توقيع مصر اتفاقية مع شركة "سيمنز" الألمانية، لمد خط قطار سريع يمتد من العين السخنة (شمال شرق) على قناة السويس، حتى العلمين (شمال) على البحر المتوسط، بكلفة 23 مليار دولار.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #سد النهضة #اثيوبيا #مصر #قناة السويس

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