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سموتريتش يعلن أنه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 30 مارس 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يعلن أنه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش: إنه سيوصي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
 
وبحسب قناة "I24 NEWS" الإسرائيلية، فإن سموتريتش لم يؤكد ما إذا كان مستعدًا للجلوس في حكومة مع "القائمة العربية الموحدة" أم لا.
 
ومن جهته قال رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور مصاروة -المقرب من رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس- أمس الاثنين: إنه لا يوجد هناك حزب عربي سيفكر في الانضمام إلى ائتلاف حكومي مع حزب "اليمين المتطرف" من حيث المبدأ، وفق تعبيره.
 
وشدد مصاروة في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن عدم الجلوس مع سموتريتش وإيتمار بن غفير "هو مبدأ لن يتنازل عنه أحد".

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