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إعادة فتح معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل

الثلاثاء 30 مارس 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل أعادت صباح اليوم فتح معبر طابا الحدودي، بين مصر وإسرائيل، عد عام على اغلاقه بسبب الكورونا.

 
وقالت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن المعبر سيكون مفتوحا طيلة أيام الأسبوع، وليس فقط فترة عيد الفصح اليهودي.
 
وأضافت القناة، أن الحكومة الإسرائيلية قررت السماح فقط لـ 300 شخص من كلا الاتجاهين بالتحرك عبر المعبر، ممن تطعموا ضد الكورونا. 
 
وأشارت الى أن فتح معبر طابا يأتي في ظل تحذير هيئة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية خارج البلاد.

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