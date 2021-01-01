سبب وفاة الفنانة عبير الخضر الممثلة الكويتية .. السيرة الذاتية

الكويت / سما

أعلنت مصادر فنية وإعلامية عربية، يوم الإثنين 29 مارس 2021، عن سبب وفاة الفنانة عبير الخضر الممثلة الكويتية الشابة، في خبر مفاجئ شكل صدمة لكل المتابعين.

وأكدت المصادر العربية أن سبب وفاة الممثلة عبير الخضر جاء بعد معاناة مع مرض السرطان خلال السنوات المنصرمة، إضافة إلى إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا.

وحسب المصادر الأولية، فقد انتشر خبر وفاة عبير الخضر على المنصات الاجتماعية، فيما استذكر المتابعون والمعلقون أنها توفيت جراء فيروس كوفيد 19 فقط.

وكانت عبير الخضر تتلقى الرعاية الطبية المكثفة في مستشفى بدرية أحمد في الكويت الذي نقلت إليه الفترة الماضية جراء اشتداد مضاعفات المرض عليها قبل أن تفارق الحياة.

عبير الخضر السيرة الذاتية:

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان إن عبير الخضر انتقلت إلى رحمة الله تعالى بسبب فيروس كورونا، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الفنانة كانت مصابة بالسرطان.

واشتهرت عبير الخضر من خلال مشاركتها في عدة أعمال تلفزيونية، إذ بدأت مسيرتها الفنية في وقت مبكر قبل نحو 15 سنة، لكنها لم تستمر كثيرا بسبب المرض الخبيث.

ونعى المغردون والفنانون على تويتر والمنصات الاجتماعية كافة، الفنانة عبير الخضر التي تألقت في ظهورها الفني عبر مسلسلات عزف الدموع وعبرات وحنين والامبراطور.