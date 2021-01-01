الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل عدد من الإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "ضمن جهود وزارة الصحة في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم ادخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد"، موضحة أن هذه الفحوصات اثبتت اصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.

وأكدت أن جملة السياسات والاجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها، مشددة على أن الاجراء الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة هو مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.