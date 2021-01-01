مشاهدة مباراة الكويت ولبنان الودية بث مباشر

الكويت / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة لبنان والكويت الودية بث مباشر المقرر أن تقام مساء يوم الإثنين 29 آذار 2021 ضمن اللقاءات الودية للطرفين قبيل بدء منافسات التصفيات الآسيوية.

مباراة الكويت ولبنان مباشر تكون الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت البلدين، إذ يقودها الحكم الدولي عمار علي جمعة الجنيبي من استاد الشرطة في دبي بالإمارات؛ في إطار المعسكر المغلق.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر تويتر : "ضمن معسكره الخارجي في الإمارات، منتخبنا الوطني يواجه نظيره المنتخب اللبناني وديا الاثنين الساعة 16/45 وتنقل على الكويتية الرياضية".

كما تبث هذه الموقعة العربية الودية على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي سبورت والكويتية، بأصوات المعلقين أحمد الشحي وأحمد الحامد وإبراهيم الهشال موزعين على المحطات بالترتيب.

ومن المنتظر أن تحظى الموقعة بمتابعة واسعة نظرا لرغبة الجمهور في رؤية منتخب بلاده يعود مجددا الى الانتصارات على الرغم من الإجراءات ومنع حضور الجماهير.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية كونها تأتي قبل وقت قصير من فترة التوقف الدولي المقبلة التي من المقرر أن تنطلق بعدها تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتقام مباراة لبنان والكويت بعد قليل إذ يمكن متابعتها من الأسفل مباشرة دون الحاجة إلى جهاز تلفاز أو وضع الترددات الصحيحة للقنوات المذكورة سلفا من أجل الحضور.