  1. الرئيسية
  2. صحة

مشاهدة مباراة الكويت ولبنان الودية بث مباشر

الإثنين 29 مارس 2021 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الكويت ولبنان الودية بث مباشر



الكويت / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة لبنان والكويت الودية بث مباشر المقرر أن تقام مساء يوم الإثنين 29 آذار 2021 ضمن اللقاءات الودية للطرفين قبيل بدء منافسات التصفيات الآسيوية.

مباراة الكويت ولبنان مباشر تكون الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت البلدين، إذ يقودها الحكم الدولي عمار علي جمعة الجنيبي من استاد الشرطة في دبي بالإمارات؛ في إطار المعسكر المغلق.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر تويتر : "ضمن معسكره الخارجي في الإمارات، منتخبنا الوطني يواجه نظيره المنتخب اللبناني وديا الاثنين الساعة 16/45 وتنقل على الكويتية الرياضية".

كما تبث هذه الموقعة العربية الودية على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي سبورت والكويتية، بأصوات المعلقين أحمد الشحي وأحمد الحامد وإبراهيم الهشال موزعين على المحطات بالترتيب.

ومن المنتظر أن تحظى الموقعة بمتابعة واسعة نظرا لرغبة الجمهور في رؤية منتخب بلاده يعود مجددا الى الانتصارات على الرغم من الإجراءات ومنع حضور الجماهير.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية كونها تأتي قبل وقت قصير من فترة التوقف الدولي المقبلة التي من المقرر أن تنطلق بعدها تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتقام مباراة لبنان والكويت بعد قليل إذ يمكن متابعتها من الأسفل مباشرة دون الحاجة إلى جهاز تلفاز أو وضع الترددات الصحيحة للقنوات المذكورة سلفا من أجل الحضور.

#الكويت #لبنان #بث مباشر #مباراة الكويت ولبنان #مباراة لبنان والكويت #مباشر #منتخب لبنان #منتخب الكويت #مباريات اليوم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

استشهاد

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في حيفا

الداخلية بغزة تتحدث عن إجراءات "كورونا" وتأمين الانتخابات

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل