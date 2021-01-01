مشاهدة مباراة العراق وأوزبكستان الودية بث مباشر .. قناة السومرية

بغداد / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب العراق ضد أوزبكستان الودية بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين في إطار استعدادات الجانبين للاستحقاقات القادمة في التصفيات الآسيوية.

مباراة العراق وأوزبكستان مباشر تبث الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بغداد على قناة السومرية المفتوحة (Alsumaria) من ملعب بونيودكور، بالتزامن مع مواجهات عربية أخرى في إطار الاستعدادات.

ويخوض المنتخب العراقي المباراة بقيادة المدير الفني سريتشكو كاتانيتش بمشاركة اللاعبين جلال حسن في حراسة المرمى ثم علاء مهاوي وأحمد إبراهيم وعلي فاتر وضرغام إسماعيل بخط الدفاع.

ويخوض المنتخب العراقي المباراة بقيادة المدير الفني سريتشكو كاتانيتش بمشاركة اللاعبين جلال حسن في حراسة المرمى ثم علاء مهاوي وأحمد إبراهيم وعلي فاتر وضرغام إسماعيل بخط الدفاع.

ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية رغم كون اللقاء ودي لكنه يفرق مع الجمهور الساعي إلى الاطمئنان على الفريق قبل العودة لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

ويملك منتخب العراق سلسلة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج والمستويات الأمر الذي يميز نظيره الأوزبكي أيضا الذي لم يخسر منذ وقت طويل أمام أسود الرافدين.

وتجري مباراة العراق وأوزبكستان بالتزامن مع لقاءات ودية، إذ يلعب المنتخب البوليفي أمام نظيره الإكوادوري والهندي مع الإماراتي، في حين تكون مواجهة منتخب الكويت مع لبنان بعد قليل.