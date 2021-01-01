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صربيا تفرض التعادل على البرتغال في مباراة مثيرة..فيديو

الأحد 28 مارس 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صربيا تفرض التعادل على البرتغال في مباراة مثيرة..فيديو



بلغراد/سما/

فرض المنتخب الصربي التعادل 2-2 على ضيفه البرتغالي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين عن طريق نجم ليفربول الإنجليزي ديوغو غوتا في الدقيقتين 11 و36، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بتسجيلهم هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 على الترتيب.


وأنهى المنتخب الصربي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا ميلنكوفيتش بسبب تدخل عنيف على البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.


وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وبقي المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن الوصيف منتخب صربيا.

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