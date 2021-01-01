متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

الرياض / سما

تكون بداية ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 ميلادي، الموافق 14 شعبان 1442، وحتى مغرب يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 ميلادياً ، الموافق 15 شعبان 1442 هجرياً ، تركيا ومصر والعراق وتونس .

أما إندونيسيا وماليزيا وإيران والإمارات وسلطنة عمان والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والسودان وليبيا والمغرب،والبحرين فتبدأ ليلة النصف من شعبان فيها، من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 ميلادياً، الموافق 14 شعبان 1442، وحتى مغرب يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 ميلادياً، الموافق 15 شعبان 1442 .

فليلة النصف من شعبان، احدى هذه الليالي التي يحرص المسلم على استغلال كل دقيقة فيها، لنيل الأجر والثواب الكبير .

فمن الأحاديث الواردة حول فضل ليلة النصف من شعبان 2021، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.

ليلة نصف شعبان 2021:

كذلك حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حول فضل ليلة النصف من شعبان 2021، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها؛ فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا، ألا كذا..؟ حتى يطلع الفجر» رواه ابن ماجه.

وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله!».

فقلت: وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.

وتأتي ليلة نصف شعبان 2021 هذا العام في ظل ظروف مختلفة يعيشها المسلمون في مختلف أنحاء العالم إذ يستمر الإغلاق والإجراءات الوقائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ خشية من مواصلة تفشي فيروس كورونا.