دعاء ليلة النصف من شعبان 2021 مكتوب .. أدعية نصف شعبان مختصرة

الرياض / سما

يبحث ملايين المسلمين حول العالم في هذه الأثناء عن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة وقصيرة مختصرة، كونها صادفت الليلة الماضية في بعض الدول العربية والقادمة في غالبية البلدان.

وكانت ليلة النصف من شعبان الليلة المنصرمة في مصر وتركيا وتونس والعراق، كونها بدأت شهر شعبان أقل بيوم واحد من البلدان الإسلامية والعربية الأخرى وفق التحريات التي أجرتها.

أدعية النصف من شعبان مكتوبة:

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». 4

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه ، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام ، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين ، وجار المستجيرين ، وأمان الخائفين ، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً علي في الرزق ، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واكتبني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات إنك على كل شيء قدير ، اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل : " يـمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " ، الهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم ، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم ، وما أنت به منا أعلم ، إنك أنت الأعز والأكرم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تشمت اعدائي بدائي ، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي ، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي ، اللهم ثبت علي عقلي وديني ، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ، ولا تحوجني لطبيب يداويني ، اللهم استرني على وجه الارض ، اللهم ارحمني في بطن الارض ، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك ، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني ، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ، اللهم يا مسهل الشديد ، و ياملين الحديد ، و يامنجز الوعيد ، ويا من هو كل يوم في امر جديد ، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق ، بك ادفع ما لا اطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته ، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح و ان نمت على ضيق فايقظني على فرج ، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي ، اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى ، اللهم يامن لا تضيع لديك الودائع ، اني امانة لديك فاحفظني واهلي والمؤمنين في هذه الساعه المباركه ، اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور ، اللهم جازهم بالحسنات احسانا ، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين ، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم ، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً((،وصلى اللهم على محمد وال محمد))

اللهم في ليلة النصف من شعبان

لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته،

ولا هماً إلافرجته

ولا ديناً إلا قضيته،

ولا مريضاً إلا شفيته،

ولا مبتلىً إلا عافيته،

ولا ضالاً إلا هديته،

ولا غائباً إلا رددته،

ولا مظلوماً إلا نصرته،

ولا أسيراً إلا فككته،

ولا ميتاً إلا رحمته،

ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك

يا أكرم الأكرمين

اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تدع لنا حُزناً في قُلوبنا إلا بدلتَه فرحاً.

اللهم في ليلة النصف من شعبان اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تُبلّغنا بها جنّـك، ومن اليقين ما تُهوّن به علينا مصائب الدُنيا.

اللهم في ليلة النصف من شعبان أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتن وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبُوء بنعمتك عليّ، ,ابوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم في ليلة النصف من شعبان إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: “يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

اللهم في ليلة النصف من شعبان أحينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء ، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم في ليلة النصف من شعبان لا تحرمنا أجر الصّيام، والقيام، وزيادة بيتك الحرام، فإنا في أمسّ الحاجة إليه.

اللهم في ليلة النصف من شعبان إنّا نسألك العلم النافع، والعمل الصّالح، والجزاء الوفير.

أذكار ليلة النصف من شعبان ان شاء الله بعد صلاة المغرب

أولاً: قراءة سورة يــس ثلاث مرات :

الأولى : بنية طول العمر

الثانية : بنية دفع البلاء

الثالثة : بنية الاستغناء عن الناس

وكلما قرأت سورة " يس " مرة

تقرأ بعدها هذا الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه ، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام ، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين ، وجار المستجيرين ، وأمان الخائفين ، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً علي في الرزق ، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واكتبني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات إنك على كل شيء قدير ، اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل : " يـمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " ، الهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم ، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم ، وما أنت به منا أعلم ، إنك أنت الأعز والأكرم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(يضيف السلف الصالح )بقراءة سورة الدخان ثم

( حسبي الله ونعم الوكيل ) 100 مرة .

( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ) 100 مرة

( اللهم إنك حليم ذو أناة و لا طاقة لنا بعذابك فاعف عنا بحلمك يا الله ) 100 مرة .

( اللهم هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً ) 100 مرة

( اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ، عدد معلوماتك ومداد كلماتك ، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون )100 مرة.

الدعاء : ( اللهم أحيينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء ، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين )

وحسب ما هو معلن من قبل الجهات الدينية الرسمية، فإن ليلة النصف من شعبان في السعودية والإمارات وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وسوريا والسودان وسلطنة عمان وإيران وماليزيا تكون الليلة (الأحد - الإثنين).