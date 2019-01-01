تعادل مثير يمدد السلسلة القياسية لمنتخب الجزائر ..فيديو

الجزائر/سما/

مدد منتخب الجزائر سلسلته القياسية في تجنب الخسارة، إلى 23 مباراة متتالية، بعد تعادله المثير مع مضيفته زامبيا مساء الخميس.

وتعادل المنتخب الجزائري بشكل مثير مع مضيفه الزامبي بنتيجة 3-3 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليضمن حامل اللقب الصعود للنهائيات في صدارة مجموعته.

تقدم المنتخب الجزائري في النتيجة عبر هدفين سجلهما رشيد غزال وإسلام سليماني بالدقيقتين 19 و25، ثم تعادل باتسون داكا من ركلة جزاء وتشاما في الدقيقتين 34 و52.

أهداف مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات أمم أفريقيا

ورغم تقدم الجزائر مجددا بواسطة سليماني في الدقيقة 57، لكن زامبيا تعادلت عن طريق داكا من ركلة جزاء أيضا بالدقيقة 80.

ووصل منتخب الجزائر بهذا التعادل إلى 23 مباراة على التوالي دون التعرض لأي هزيمة، حيث تعود آخر خسارة له إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حين سقط بهدف دون رد أمام بنين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ومنذ تلك المباراة، لعب منتخب الجزائر 23 مباراة بين رسمية وودية، فاز في 18 منها وتعادل 5 مرات ولم يخسر، مسجلا 46 هدفا فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.

وبعد الخسارة من بنين، فاز المنتخب الجزائري 4-1 على توجو في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا، ثم هزم قطر 1-0 وديا، وتعادل 1-1 مع جامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات البطولة الأفريقية.

وخاض "محاربو الصحراء" 3 مباريات ودية قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، وفاز 1-0 على تونس، ثم تعادل 1-1 مع بوروندي، قبل أن يتغلب على مالي 3-2.

وفي بطولة أمم أفريقيا، فاز منتخب الجزائر بمبارياته الـ3 في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة، حيث انتصر على كينيا 2-0 ثم السنغال 1-0، ثم تنزانيا 3-0، وهزم غينيا 3-0 في ثمن النهائي، ثم تخطى كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح بربع النهائي، بعد التعادل 1-1.

وتغلب منتخب الجزائر على نيجيريا 2-1 في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019، قبل الفوز مجددا على السنغال 1-0 في النهائي، ليحقق اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

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وفي فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019، فازت الجزائر 1-0 على بنين في مباراة ودية، ثم تعادلت مع الكونغو الديمقراطية 1-1، وفازت على كولومبيا 3-0 في مباراتين وديتين في الشهر التالي.

وسحق المنتخب الجزائري نظيره الزامبي بخماسية دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، قبل أن يفوز على بوتسوانا 1-0 في الجولة الثانية.

وفي فترة التوقف الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فاز منتخب الجزائر 1-0 على نيجيريا وديا، قبل التعادل مع المكسيك 2-2، وفي الشهر التالي لعب مرتين ضد زيمبابوي في تصفيات كأس الأمم، فاز في الأولى 3-1، ثم تعادل 2-2 في الثانية.

تونس تنهي آمال ليبيا

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة العاشرة، وكانت ديربي عربي بين ليبيا وتونس، استطاع منتخب "نسور قرطاج" تحقيق الفوز على ليبيا بنتيجة كبيرة 5-2، ليقضي على آمال أصحاب الأرض في بلوغ نهائيات أمم أفريقيا.



وأخفق منتخب ليبيا في تحقيق الفوز في أول مباراة يخوضها على أرضه بعد غياب نحو 8 سنوات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر في نهاية فبراير/ شباط الماضي، رفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية، والذي استمر لنحو 8 سنوات، بسبب الأوضاع الأمنية واشتراطات الكاف والفيفا للسلامة والأمن.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما استقرت ليبيا في المركز الأخير بـ3 نقاط، خلف تنزانيا الثالثة (4 نقاط) وغينيا الإستوائية الوصيفة (6 نقاط)